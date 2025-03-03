我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普確認徵收關稅 史指創最大單日跌幅 道指重挫650點

粉絲曝好市多貝果有個問題 但這正是它的優點

新加坡調查輝達晶片流向 呼籲馬來西亞與美國協助

中央社新加坡3日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00

新加坡輝達先進晶片轉運流向展開調查。當地媒體報導，內政官員今天表示，涉案伺服器可能搭載晶片從新加坡運往鄰國馬來西亞，籲求馬來西亞與美國提供更多訊息以協助調查。

新加坡日前對3名男子提出詐欺罪指控，其中1人為中國男子，該案可能與美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達先進晶片從新加坡轉運流向中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）的指控有關。

新加坡聯合早報、亞洲新聞台（CNA）今天報導，新加坡內政部長尚穆根（K. Shanmugam）接受媒體訪問表示，新加坡是獨立進行調查，美國至今未就此案對新加坡提出任何要求，涉案伺服器由美國戴爾（Dell）和美超微（Supermicro）出口到新加坡，可能搭載輝達的晶片並從新加坡運往鄰國馬來西亞。

尚穆根說，現在不能確定馬來西亞是不是這些伺服器的最終目的地，還是它們又被運往海外。

他強調，對最終目的地的陳述進行虛假陳述，觸犯了新加坡法律，「我們希望所有在新加坡的營運公司，都能考慮到其他國家對國際商業活動所實施的單邊出口管制，也希望在新加坡的營運公司透明地開展業務」。

報導指出，尚穆根也說，新加坡只清楚這些伺服器在本地的動向，因此已籲求美國和馬來西亞提供更多消息，以協助調查，如果搭載了美國出口管制物，新加坡已表達「很樂意與他們合作，並支持美國對此展開的任何調查」。

路透曾報導，有組織的AI晶片走私至中國行為，先前被查出來自新加坡等國家，引發疑慮。在此情況下，新加坡警方對疑似作出虛假陳述的22名個人和公司展開調查。

新加坡 晶片 輝達

上一則

中國買家突破美管制 訂購輝達最新Blackwell晶片

下一則

「這問題」讓蘇姿丰帶領AMD走出谷底

延伸閱讀

中國買家突破美管制 訂購輝達最新Blackwell晶片

中國買家突破美管制 訂購輝達最新Blackwell晶片
台積電未來4年在美投資千億元「今天下午公布」

台積電未來4年在美投資千億元「今天下午公布」
台積電拉警報？傳輝達、博通攜手英特爾測試18A

台積電拉警報？傳輝達、博通攜手英特爾測試18A
新加坡加強調查Nvidia晶片流向 已逮捕數名違反美國禁令者

新加坡加強調查Nvidia晶片流向 已逮捕數名違反美國禁令者

熱門新聞

美國總統川普上台至今，押寶他政策的MAGA概念股行情已迅速由盛轉衰，他的貿易和外交政策反而讓MEGA和MRGA資產走紅。路透

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

2025-03-01 10:02
馬斯克（左）的淨資產周二蒸發222億美元，主要是他帶領的政府效率部強勢推動聯邦減支以及川普（右）的潛在關稅引發市場不安。 （路透）

馬斯克帶領DOGE引發市場不安付出代價 淨資產一夕蒸發222億美元

2025-02-25 18:30
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

美國瀕臨經濟衰退嗎？克魯曼這麼評川普2.0政策

2025-03-01 12:49
洛杉磯港口的中國貨櫃。(歐新社)

美國大漲港口費 中國遠洋海運、馬士基首當其衝

2025-02-24 10:53
市場目前處於觀望模式，等待輝達財報業績的表現。（路透）

大型科技股拖累 美股急挫 對AI投資疑慮深

2025-02-24 18:07
全球咖啡連鎖龍頭星巴克(Starbucks)24日宣布裁員企業員工千餘人。美聯社

創立以來最大規模 星巴克宣布裁員千餘人

2025-02-24 10:03

超人氣

更多 >
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
他在好市多爆買創新高「省到錢或浪費錢？」 網曝判斷關鍵

他在好市多爆買創新高「省到錢或浪費錢？」 網曝判斷關鍵
JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城

JFK恐爆麻疹疫情…華航乘客確診 搭巴士去了費城
烏克蘭開出停火兩個條件 要求俄1行動證明追求和平

烏克蘭開出停火兩個條件 要求俄1行動證明追求和平
台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅

台積電承諾在美投資千億再建3廠 川普：沒有關稅