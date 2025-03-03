本周股市走向 五件國際事不可不知

澤倫斯基、英國首相施凱爾和法國總統馬克宏2日在倫敦舉行三方會談，討論烏克蘭局勢。施凱爾這次主辦歐洲領導人峰會，聚焦於烏克蘭局勢。歐新社

美股上周五（28日）尾盤收高，暫時擺脫地緣政治和關稅 攪擾，但仍無法挽回連兩周頹勢。隨川普 關稅生效日迫在眉睫，美股邁入3月的上行之路滿布荊棘。以下是本周股市走向，最值得留意的五件國際要聞：

加課關稅生效在即、地緣政治風險升高 美股3月步步荊棘

道瓊工業指數上周五上漲601點，漲幅1.4%；標普500指數和那斯達克綜合指數收盤強彈1.6%，上月跌幅分收斂為1.4%和4%。

費城半導體指數反彈1.7%，但2月跌幅多達5%。台積電ADR繼上周四下跌7%後再跌0.3%，較台北交易溢價14.2%，上月跌幅深達13.8%，創下2022年9月30日來最大單月跌幅。輝達（NVIDIA）上周五反彈4%，2月也保住4%漲幅。

美國總統川普上周五在白宮當面指責烏克蘭總統澤倫斯基「賭上第三次世界大戰」，雙方不歡而散，沒有簽署任何礦產協議，讓外界對地緣政治更感焦慮。

美財長、商務部長暗示加墨關稅仍有機會解套

不過，美國財政部長貝森特表示，墨西哥 提議對中國大陸採取和美國相同的關稅措施，他敦促加拿大也比照辦理，似替加墨避開關稅措施解套。

貝森特周六接受彭博電視訪談時說：「墨西哥政府的一個提議，我確實認為相當有意思，也就是墨西哥可能要配合我們美國對中國的關稅。」

商務部長盧特尼克周日接受福斯新聞訪問則暗示，最終稅率可能會較低。他似在表示，墨西哥和加拿大可能會進行最後的外交努力，以避免這些措施如期於3月4日生效。

川普關稅大戰本周引爆 同時下令對進口木材展開國安調查

美國總統川普本周將加深關稅戰強度，加拿大和墨西哥輸美產品本周將被全面課徵25%關稅、中國大陸產品再遭加徵10%關稅，並已下令對林木與木料進口展開國安調查，為進口木材加徵關稅鋪路，逐一落實他先前揚言的關稅威脅，之後可能陸續瞄準銅、半導體及藥品等產品。

川普1日簽署一項備忘錄，責成商務部長盧特尼克根據1962年《貿易擴展法》第232條，針對美國木材進口啟動國安調查，涵蓋木材衍生產品，其中可能包括廚櫃等家具。川普也以該貿易法為對進口鋼鋁徵收關稅的依據。

川普倡議建立美國加密貨幣儲備 幣圈應聲噴漲

川普周日宣布，五種數位資產可望納為美國新的「加密貨幣戰略儲備」，被點名的加密貨幣交易價格隨即暴漲。

路透社報導，川普在社群媒體上發文說，他1月針對數位資產發布的行政命令將創建涵蓋比特幣（Bitcoin）、以太幣（Ether）、瑞波幣（XRP）、索拉納幣（SOL）、艾達幣（ADA）等加密貨幣的貨幣儲備。

消息一出，這些資產今天應聲上漲8%到63%不等。

川普澤倫斯基鬧翻後，英法推一個月停火

倫敦舉行緊急峰會，歐洲領導人試圖組建所謂「有志之士聯盟」，以確保在任何由美國促成的停火協議後能穩定烏克蘭局勢。英國首相施凱爾表示，英國、法國及其他國家將共同制定計劃以停止戰鬥。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對《費加羅報》表示，他和施凱爾正尋求達成為期一個月的停戰協議，隨後展開持久和平的談判。

美國國務卿魯比歐接受ABC節目訪問則指出，除非俄羅斯總統普亭被帶上談判桌，否則戰爭不會結束，且只有川普能夠促成。