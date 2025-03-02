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比特幣大漲10% 川普宣布將把加密幣納為「美國戰略儲備」

編譯劉忠勇／綜合外電
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比特幣大漲10%，達到94,118美元。（路透）
比特幣大漲10%，達到94,118美元。（路透）

加密幣周日大漲，美國總統川普宣布，美國的數位資產戰略儲備將納入比特幣和其他交易量較低的代幣，對近日表現遜色的加密幣行情注入活力。

川普在他的 Truth Social 平台上寫道，這項戰略儲備將「在拜登政府多年來的腐敗攻擊後，提升這個關鍵產業的地位」。

加密幣納入儲備，一直加密幣交易者鼓吹的構想。他們認為建立類似黃金儲備「諾克斯堡」（For Knox）的機制，買進並持有比特幣，有助於提升這資產的合法地位。

相關提案目前尚在州級和聯邦立法機關推動。由共和黨支持的參院版本提議指示美國財政部購買100萬枚比特幣，按目前市場價格計算，價值約940億美元。

這些法案面臨部分共和黨議員在內的反對聲浪，他們認為此舉可能讓納稅人的錢陷於風險。此外，儲備本身也引發利益衝突的疑慮，因為川普有些幕僚便投資加密幣。

知情人士向英國金融時報透露，白宮人工智慧和加密幣負責人薩克斯（David Sacks）創立的投資公司 Craft Ventures，雖在川普就職後不久出售直接持有的加密幣資產，包括比特幣、Solana 和乙太幣。仍持有少數幾家加密幣新創企業股份。

川普周日表示，比特幣和乙太幣將成為「戰略儲備的核心」，還說儲備還將包括 Solana、XRP 和 Cardano。

他在 Truth Social 平台上寫道：「我將確保美國成為世界加密幣之都。我們正讓美國再次偉大！」

據 CoinDesk 報價，比特幣大漲10%，達到94,118美元；乙太幣大漲12%，達到2,501美元。託管大多數迷因幣（包括川普自己的代幣）的區塊鏈代幣Solana飆漲24%，達到174.64美元。代表 Cardano 區塊鏈的 Ada 飆漲60%，達到每枚1.04美元。與支付集團 Ripple 關聯的代幣 XRP 上漲32%，達到2.87美元。

歐洲加密幣避險基金經紀公司 AKJ 策略長艾斯隆德（Oskar Åslund）說：「對於像 Cardano 這樣的貨幣來說，今天是非凡的一天。戰略儲備是加密幣市場的終極目標，這是他們夢寐以求的機會，從某種程度上的實驗，升級為美國的儲備貨幣。」

川普 比特幣 乙太幣

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