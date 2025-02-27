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G20財長會議落幕無聯合公報 主辦國南非表失望

中央社開普敦27日綜合外電報導
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南非主辦的20國集團（G20）財長和央行行長會議以沒達成共識結束，南非今天對此表達失望。美聯社
南非主辦的20國集團（G20）財長和央行行長會議以沒達成共識結束，南非今天對此表達失望。美聯社

南非主辦的20國集團（G20）財長和央行行長會議以沒達成共識結束，南非今天對此表達失望。數國高官都缺席這次會議，與會代表則對氣候融資問題看法分歧。

路透報導，這場為期2天在南非開普敦（Cape Town）舉行的會議未能達成聯合公報，不過東道主南非發布的「主席國摘要」稱，與會者「重申抵制保護主義的承諾」。

內容提到，與會者「支持以規則為基礎、非歧視性、公平、開放、包容、公正、永續且透明的多邊貿易體系」。這份摘要用了美國總統川普（Donald Trump）政府強烈反對的幾個詞。

南非原本希望G20能成為向富國施壓的平台，要求它們採取更多措施應對氣候變遷、對窮國綠色能源轉型提供更多支持，以及改革有利投資銀行卻犧牲貧窮主權債務國的金融體系。

但在地緣政治緊張局勢加劇的背景下，包括美國、中國、印度、日本在內的重要國家財政首長缺席會議，再加上英、美等主要經濟體削減外援，讓會議蒙上陰影。

南非財政部長戈東瓜納（Enoch Godongwana）表示，他對G20會議未能發布聯合公報感到「不滿」。

戈東瓜納在公布主席國摘要後告訴路透：「我不會（點名）…任何特定國家，但氣候問題第一次成為挑戰。」

他在稍早的記者會中則表示，儘管對於未來氣候行動的意見分歧，與會者「普遍同意反對保護主義和經濟分化」。

南非 氣候變遷 投資

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