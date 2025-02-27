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黑石擬向中國平安售3物流項目 Q2或完成交易

記者謝守真／即時報導
財聯社指出，全球私募股權巨頭黑石集團（Blackstone Inc.）正在深入洽談將中國3個物流項目售予大陸平安人壽保險集團，或將在今年第二季完成交易。（美聯社）
財聯社指出，全球私募股權巨頭黑石集團（Blackstone Inc.）正在深入洽談將中國3個物流項目售予大陸平安人壽保險集團，或將在今年第二季完成交易。（美聯社）

中國物流倉儲資產價格處於近幾年低潮之際，財聯社指出，多位知情人士透露，中國平安人壽保險集團擬收購全球私募股權巨頭黑石集團（Blackstone Inc.）位於中國華南3個物流資產100%股權，分別為東莞大嶺山、東莞常平、佛山南海TCL項目。

據財聯社報導，上述黑石與平安集團交易項目當中，常平、大嶺山、佛山項目可出租淨面積分別為5.6萬元單位約本次交易平安集團將透過險資直投來實現，或在今年第二季完成交易。據悉，黑石與平安已接觸較長一段時間，但此前在價格方面未能達成一致。本次黑石在價格上較此前有所折讓，交易將採取「股權+收益保底」結構，黑石在交易項目的租賃方面，會採取一些保底安排。

平安資管對上述消息未明確否認，並稱一旦有確切訊息，公司將及時對外公告。

公開資料顯示，黑石集團總部位於美國紐約，在業界有著「PE（私募基金）之王」之稱，是美國規模最大的另類資產管理公司之一。而此前黑石於2013年在中國中國布局物流地產，2018年設立多元資產管理平台「龍地（DragonCor）」，展開快速擴張。

此外，黑石仍在房地產領域尋找相關的投資機會。有媒體報告稱，黑石集團正計劃貸款約8億美元用於收購位於紐約一棟50層辦公大樓的股份，該大樓目前由摩根大通相關投資者持有49%股份，Fisher Brothers擁有剩餘的51%股份。

就中國境內物流倉儲行情，仲量聯行分析師分析，從第三方物流企業的租賃需求情況看，當前中國市場仍處於低迷狀態，這使業主去化空置面積的時間有所延長。戴德梁行一位人士同樣稱，現在中國倉儲物流交易主體結構發生一些變化，正從外資資本佔倉儲市場交易市場主體，開始趨向於自用買家和陸資買家在交易市場活躍的態勢。「自用買家希望在交易市場低迷資產價格相對較低的市場情況下，開始抄底，收取優良資產。」

同日稍早，彭博引述消息指，黑石正在深入洽談將中國3個物流項目售予中國平安，可能在第二季完成交易，但之後黑石仍會管理這些項目。而黑石計劃以27億元將中國大灣區的物流項目賣給中國平安，當中包括占地約300畝的佛山物流園，以及東莞的兩個其他項目。消息並稱，上述交易一旦成功，將象徵黑石大規模退出中國物流業務。

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