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輝達連2年將華為列為對手 黃仁勳稱中國市場競爭激烈

記者林宸誼／即時報導
輝達公布上季財報，營收、獲利、財測都超出市場預期。路透
輝達公布上季財報，營收、獲利、財測都超出市場預期。路透

眾所矚目的AI巨頭輝達（NVIDIA）公布財報，財報優於預期，不過在財報中，輝達將華為列為當前競爭對手之一，這是該公司連續第二年將華為列入競爭對手名單。輝達執行長黃仁勳表示，「中國市場競爭激烈。華為和其他公司非常有活力，非常有競爭力。」

CNBC報導，輝達在提交給美國證券交易委員會（SEC）的10-K年度財務報告中，連續第二年將華為列為競爭對手。輝達之前至少有三年未把華為加入競爭者名單。

根據公告，輝達的五個產品類別中，有四個認定華為是對手，分別是晶片、雲端服務、運算處理及網路產品。

財聯社報導，輝達執行長黃仁勳表示，「中國市場競爭激烈。華為和其他公司非常有活力，非常有競爭力。」

整個2025財年，輝達營收達到1305億美元，年增114%；其中2025財年中國區營收171.08億美元，為史上最高。目前，輝達2025財年中，53%的收入占比來自美國以外的地區。

金融時報24日引述消息人士的話報導，華為已將最新Ascend系列AI晶片良率從，一年前的20%倍增至接近40%，這代表此系列晶片的生產線首度轉虧為盈。華為已設下目標，要把良率進一步提升至60%，追上業界同類型晶片的標準。

報導引述消息人士指出，華為2025年計劃生產1萬顆Ascend 910C、3萬顆Ascend 910B處理器。相較之下，華為去年生產了2萬顆Ascend 910B，Ascend 910C則尚未開始量產。這些數據暗示，輝達在中國的AI晶片銷售量依舊高於華為。

市場最近的傳言顯示，部分川普政府官員希望，進一步限制輝達不需執照即可出口至中國的晶片數量及種類，並考慮對輝達專為中國設計的晶片銷售設限。

輝達在提交給美國證券交易委員會（SEC）的10-K年度財務報告中，連續第二年將華...
輝達在提交給美國證券交易委員會（SEC）的10-K年度財務報告中，連續第二年將華為列為競爭對手。其中五個產品類別中，有四個認定華為是對手，分別是晶片、雲端服務、運算處理及網路產品。（截取自輝達10-K年度財務報告）

輝達 華為 晶片

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