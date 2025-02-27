美股今年回跌10%？策略師：可避免 除非這類事件發生

美股標普500指數上周甫創收盤新高紀錄，但之後一連四個交易日下挫，26日勉強收漲，後市多空展望不明。路透

美股 史坦普500指數上周甫創收盤新高，之後卻一連四個交易日下挫，26日勉強收漲，提醒投資 人居高思危的警告聲再度響起。在川普2.0政策後遺症、經濟惡化和股市估值已高等顧慮發酵下，美股接下來可能繼續盤旋而上，還是反轉直下？

史坦普500指數今年來最黑暗的一天，不過是上周五因消費者信心指數陡降而大跌1.7%。但投資人擔心未來跌勢是否會愈演愈烈。對此，Piper Sandler首席投資策略師坎卓維茲發表看法。

美股目前多空因素夾雜

坎卓維茲指出，觸動美股大跌的頭號導火線通常是總體經濟事件。他說：「今天絕對有理由提高警覺，未必是因為風險即將襲擊市場。此刻投資人相當看好經濟和股市展望，但史坦普500已連兩年大漲，對新政府的樂觀期待又濃厚，還希望鮑爾（聯準會主席）今年或許會再降息數次。」

與此同時，看跌後市的理由也不少，包括市場已顯得太擁擠，一些指標企業的盈餘表現令人失望，另有諸多風險，「主要圍繞著新政府的政策，及其伴隨的風險」。其他風險還包括估值已高，以及信用利差收緊。

往年3種導火線觸動美股大跌

這些情況都可能醞釀一波跌勢，但仍需要某種催化劑觸發。

坎卓維茲的團隊分析1964年迄今的歷史資料，總共找出27個史坦普500指數跌入「修正」領域（從前波高峰摔落10%以上）的前例，並歸納出觸發股價修正的三大類因素：1)利率大幅提高，觸動美股14次修正；2) 失業率竄升，導致8次；3）「全球外部震撼」導致5次。

第三類「全球外部震撼」涵蓋各式各樣難以預測的震撼，包括1997年的亞洲金融風暴、1998年俄羅斯債務違約/避險基金LTCM倒閉風暴、2010年歐債危機、2011年美國頂級債信遭史坦普降級，以及2015年人民幣重貶引發陸股重挫和油價暴跌。在這五個事件爆發後，問題一旦解決，美股也就觸底彈升。

2025年美股會不會拉回修正？

坎卓維茲的團隊檢視1990年代末到2018年的往例，發現每回史坦普500拉回修正，都是成長因素驅動。最近的兩次（2022年3月初和2023年7月底），是利率上揚驅動賣壓，一旦利率升到頂，美股便止跌回升。

1964年迄今發生27次美股拉回修正，乍看下大約每兩年就發生一次。但坎卓維茲說，股市可能一直維持估值高昂或漲勢集中，直到某事發生改變現狀。他說：「顯然，史上所有的修正，大多是受衰退或利率竄升驅動。」他指出，美股估值在這27個事例中的差異甚大，有時很便宜，有時（如2000年）又高得離譜。

至於今年美股會不會拉回10%的問題，坎卓維茲認為，第一種和第二種催化劑應該不會發生。他說：「就今日環境而言，若要押注，我會賭某件意外事件突然發生的或然率會高於往常，而這種事件既非高利率、也非許多人失業（即衰退）所觸發。」

坎卓維茲說，他樂觀預期今年美股可望避免修正，因為美國經濟仍十分強勁，即使在美國10年期公債殖利率 升破4.5%的情況下，掀起的一陣市場動盪也不持久。

展望不明下的4種投資建議

在經濟和市場展望混沌不明之際，投資通訊Sevens Report主筆艾賽伊建議投資人採取行動降低風險，把萬一美股大幅回檔造成的痛苦降到最低。以下是他的四種投資建議：

一、歐洲股市。歐股近來表現超越美股，是多年來首見。歐洲也許無法豁免於川普2.0關稅，但歐洲此刻並未陷入政策混亂，對照美國政策則亂象叢生--政府效率部（DOGE）大砍公務員、政府預算和債限之爭等。

二、防禦型股。今年醫療保健和消費者必需類股揚眉吐氣，因為估值較低，而且商業模式對景氣擺盪較不敏感，受貿易戰傷害也較輕微。公用事業股則因為與人工智慧（AI）題材連結，波動性較往常劇烈。

三、長期公債。美國長期公債價格最近強勢反彈，雖然政府支出和舉債需求顧慮仍揮之不去，但政策和經濟不確定性已助長美債避險買盤。艾賽伊說：「如果政策失靈情況持續，又見到經濟減速，那麼長期公債可能意外變成2025年的一大贏家。」

四、隨著市場廣度擴大，投資組合也應調整，從之前重押科技股改為擴及各類股。最便捷的投資途徑是買進景順標藉500等權重ETF。

艾賽伊說，假如政策因素拖累經濟或市場，可挑選以下兩種股票：1）面臨政策驅動的景氣減緩，表現仍優於大盤者；2）政策若導致經濟成長停滯，表現依然突出者。