「巴菲特指標」閃警訊 這9大估值指標全亮紅燈

「股神」巴菲特。路透

「股神」巴菲特 對美國股市此刻的確切看法如何？若光看周末發布的波克夏 公司年報以及董事長巴菲特致股東信，美股 多頭和空頭都能找到有利己方論點的材料。

舉例來說，巴菲特在股東信上強調，波克夏「絕大多數」的資金「仍投入股票」。這句話顯然是對美股長期看多。

但另一方面，巴菲特股東信上堅稱，現在波克夏公司「資產淨值逾半數都停泊在現金與美國國庫券」。由此看來，他對美股的展望又相當悲觀。

究竟巴菲特怎麼看美股現況？

Hulbert Ratings創辦人兼總裁胡伯特給的答案是：巴菲特相信美股目前價位被大幅高估。

波克夏年報和股東信上說得模稜兩可，但根據著名的「巴菲特指標」--美國股市總市值相對於美國國內生產毛額（GDP）的比值--美股此刻估值顯然太高了。

巴菲特曾表示，這個指標「或許是在任一特定時刻衡量估值水準最佳的單一指標」。他並未在最新年報中提及這個比值，所以讓看多和看空美股後市的評論者都頗能自圓其說。

然而，「巴菲特指標」最近超過2：1，攀抵空前新高水準，比1970年以來平均值0.95高出一倍多。

許多多頭人士試圖淡化「巴菲特指標」釋出的美股利空訊息，主要論點是海外事業占美國企業整體營收和盈餘的比率愈來愈吃重，因此，只聚焦於美國讓「巴菲特指標」顯得偏高，進而歸納出後市看跌的結論。

然而，歷史數據卻不支持這種論點。Hulbert Ratings分析世界銀行和Statista自1975年以來的數據得知，「巴菲特指標」不論是美國股市版或全球股市版，如今都遠超出歷史平均水準，例如在2024年底雙雙創新高。也就是說，這兩種版本的「巴菲特指標」訴說同一件事：股市估值被大幅高估。

胡伯特指出，其他九種估值指標也提供類似證據，進一步強化「巴菲特指標」釋出的美股後市看跌訊息。以下是這十種美股估值指標的最新比值，及其相對於長期（2000年迄今）歷史均值的後市看跌度：

過去12個月本益比（LTM）現為27.83，後市看跌度達80%；

未來12個月本益比（NTM）現為23.34，後市看跌度97%；

席勒本益比（CAPE ratio）現為37.81，看跌度98%；

股利收益率（dividend yield）現為1.24%，看跌度99%；

市價營收比（P/Sales ratio）現為3.08，看跌度99%；

股價淨值比（P/Book ratio）現為5.16，看跌度100%；

Q比率（市值與帳面淨值比）現為2.29，看跌度100%；

巴菲特比值（股市總市值/GDP）現為2.02，看跌度97%；

美國家庭股票配置比率現為51.7%，看跌度99%；

史坦普500/M2貨幣供給比率現為0.2772，看跌度99%。