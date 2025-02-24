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美國大漲港口費 中國遠洋海運、馬士基首當其衝

記者顏伶如／即時報導
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洛杉磯港口的中國貨櫃。(歐新社)
洛杉磯港口的中國貨櫃。(歐新社)

除了關稅之外，美中貿易戰在其他層面開始升溫。華爾街日報(WSJ)24日報導，川普政府將對中國船運公司旗下船隻以及任何中國製造船隻大幅調高港口費(port fees)，中國遠洋海運(China Ocean Shipping Company ，COSCO)以及丹麥海運暨物流集團馬士基(Maersk)首當其衝。

美國貿易代表署(Office of the U.S. Trade Representative)21日宣布對中國船隻進入美國港口調高港口費，報導指出，船運公司面臨數以百萬計的港口費新增成本，負擔可能轉嫁給美國進口商與出口商。

中國遠洋海運是全球規模最大的船運公司，這波港口費調漲將受到直接衝擊。根據美國政府統計，透過中國遠洋海運等大型國營企業，中國在2024年1月的全球商業船運市場占有19%。

馬士基、地中海航運公司(MSC)雖然不是中國船運公司，但由於船隻購自中國，也將受到港口費調漲衝擊。

調高港口費的新規公告之後，到3月24日聽證會之前開放公共評論，川普政府將於聽證會上決定是否推出政策。

報導指出，船運公司與產業分析師正在評估調漲港口費可能產生哪些影響。根據估計，中國製造船隻每一次停靠美國港口，依照船隻規模大小計價，最高可能面臨100萬元港口費。另外，船運公司未來是否繼續向中國船廠訂購船隻也列入收費，最高費用高達100萬元。

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