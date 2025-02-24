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算力過剩？分析師指微軟超過1GW資料中心不續約

編譯劉忠勇／綜合外電
微軟對超過1百萬瓩（GW）的資料中心算力不再續約。美聯社
微軟對超過1百萬瓩（GW）的資料中心算力不再續約。美聯社

投資銀行TD Cowen發布報告指出，微軟公司（Microsoft Corp.）在美國租賃大量資料中心算力的租約不再續約，可能反映微軟對自己建設太多人工智慧（AI）算力的疑慮。

TD Cowen上周五透過和供應鏈管道查詢得知，這個OpenAI背後最大支持者已取消總計「幾百個千瓩」算力的租約。此外，微軟也停止轉換所謂的資格聲明（statement of qualifications），這類協議下一步就是正式簽訂租約。TD Cowen指出，這種策略與Meta Platforms Inc.等競爭對手先前用來削減資本支出的做法類似。

一旦微軟縮減資本支出和資料中心建設，勢必引發外界對於微軟是否對需求前景轉趨謹慎的疑慮。微軟曾表示，本年度預計將在AI資料中心投入800億美元，而在1月底的財報電話會議上，執行長納德拉表示，微軟必須持續投入，以滿足「倍數成長的需求」。

針對TD Cowen的報告，微軟周一發布新聞稿重申6月止本年度的支出目標不變，但未對TD Cowen報告置評。

微軟發言人說：「儘管我們可能會在某些領域策略調整或放緩基礎設施的建設，我們仍將在所有地區保持強勁增長。」「我們計劃在本年度投入超過800億美元於基礎設施的目標仍然不變。我們正以創紀錄的速度壯大，以滿足客戶需求。」

在大陸新創企業DeepSeek推出宣稱極低成本即可媲美美國技術的開源AI模型後，投資人對微軟在內科技巨人持續龐大支出深表懷疑。

TD Cowen分析師在報告中寫道：「雖然我們透過供應鏈查詢尚未獲得足夠的細節來完全了解此情況的原因，我們的初步反應是，這可能和微軟可能處於供應過剩的狀態有關。」他們強調，這只是他們單方面的解讀。

在上周五的報告中，TD Cowen分析師指出，他們發現微軟正逐步退縮資料中心的建設和收購規模。他們留意到，微軟已讓超過1百萬瓩（GW）的大型場地的合約到期，並放棄了「多項」涉及100千瓩的交易。

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