我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人：川普想弄掉澤倫斯基 烏克蘭的噩夢在後頭

太誠實？「地表最聰明AI」打臉老闆馬斯克：半數貼文假的

晶片法玩完了？半導體股恐在川普關稅之外再遭重擊

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國家標準與技術研究院傳出縮編消息；專家說這可能變成美國晶片法的催命符。示意圖。（路透）
國家標準與技術研究院傳出縮編消息；專家說這可能變成美國晶片法的催命符。示意圖。（路透）

政府的重要科學機構「國家標準與技術研究院」（NIST）傳出要裁掉大約500個職位，半導體行業諮詢公司Semiconductor Advisors的分析師梅爾（Robert Maire）解讀， 這可能變成美國晶片法（Chips Act）的催命符，給半導體和晶片設備公司帶來重擊。

NIST是商務部轄下的實驗室，任務之一是監督管理拜登政府為促進美國半導體業的發展而設立的投資基金。晶片法包括了390億美元的補助，鼓勵在美興建半導體廠，還給昂貴的製造設備提供稅務優惠。

Maire撰寫客戶說明：「NIST的人已確認，很快會開始裁員，很可能就在本周，而且聽起來晶片法案是主要開鍘對象。如果沒留人處理晶片法的行政事務，它將名存實亡，因為沒人能驗證企業是否達到補貼的要求，更別說開支票出來了。」

Maire一直擔心晶片法的前景，原本希望在共和黨主政的州設廠的公司能不受預算被刪的影響，現在看起來可能也難倖免於難。

晶片法目前補助最多的是英特爾和美光，生產晶片製造設備的美國公司，例如應用材料和科林研發，被認為會受惠於晶片客戶花大錢給新廠添設備。至於台積電在內的公司赴美設廠要請領的補助究竟能否全數到位，目前情況還不明朗。

在NIST傳出裁員之前，川普本周稍早才威脅要對汽車、藥品和半導體徵收25%的關稅。對貿易政策的全面檢討預計4月1日結束，關稅可能4月2日就公布。

Maire不認為美國政府想清楚所有後果，他指出「80%以上的晶片都是外國製」，而「AI晶片百分之百從台灣進口」，包括愈來愈多的英特爾晶片和百分百的超微（AMD）晶片，還有絕大多數的記憶體晶片，都靠進口。

外界已預料蘋果公司不會獲得關豁免，美國銀行（BofA）分析師Wamsi Mohan預期蘋果產品可能全面漲價以抵銷關稅影響。

晶片 關稅 裁員

上一則

關稅威脅低價競爭力 沃爾瑪看淡2025景氣

延伸閱讀

經濟學人：川普想弄掉澤倫斯基 烏克蘭的噩夢在後頭

經濟學人：川普想弄掉澤倫斯基 烏克蘭的噩夢在後頭
川普限制出生公民權 上訴法院也擋 恐決戰最高院

川普限制出生公民權 上訴法院也擋 恐決戰最高院
川普砍信託資金 舊金山普西迪歐公園面臨斷供

川普砍信託資金 舊金山普西迪歐公園面臨斷供
川普指特區犯罪、無家可歸問題太多 表態支持聯邦接管華府

川普指特區犯罪、無家可歸問題太多 表態支持聯邦接管華府

熱門新聞

英特爾股價截至14日當周，創25年來最大周線漲幅。(路透)

英特爾飆25年最大周線漲幅 施壓台積出手救是公然搶劫？

2025-02-15 12:08
分析師認為，美國股市未來兩個月將面臨三股逆風衝擊，而美國公債市場雖暫居觀望模式，但仍面臨「完美風暴」來襲的風險 ，目前股、債市況淡定可能是風雨前的寧靜。（路透）

風雨前的寧靜？美股面臨3股逆風 美債觀望「完美風暴」是否來襲

2025-02-20 08:10
美國一檔大型科技股已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未收黑。(路透)

川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

2025-02-13 08:55
輝達（NVIDIA）上季大幅減少對矽智財大廠安謀（Arm）的投資持股。 （美聯社）

NVIDIA大幅減持安謀股票 揭露持股「1新創公司」帶動暴漲

2025-02-15 07:20
零售巨頭沃爾瑪(Walmart)發布的業績財測不佳，引發人們對經濟前景的質疑，投資人拋售了一些熱門股票。美聯社

沃爾瑪財測引發景氣質疑 道指大跌450點

2025-02-20 16:44
美股三大指數14日早盤平盤波動。路透

美股早盤平盤波動 這檔中概股獲輝達投資 狂漲96%

2025-02-14 11:19

超人氣

更多 >
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊