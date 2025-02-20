我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與川普特使會面後 澤倫斯基:準備好與美達成協議

避免延遲退稅 稅務專家：別犯這4種錯誤

阿里上季淨利大增3.3倍 超預期

記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴。新華社
阿里巴巴。新華社

阿里巴巴集團20日在美股盤前公布截至2024年12月底止季度業績。其中，上季營收人民幣2,801.54億元（383.81億美元），年增8%，高於預期；淨利潤人民幣489.45億元（67.05億美元），年增333%，也高於預期。非公認會計準則淨利潤為人民幣510.66億元（69.96億美元），年增6%。

報告發布後，市場反應強烈，阿里巴巴美股盤前突然開始直線拉升，一度漲近6%。

阿里巴巴6大業務板塊中，除了菜鳥集團以外，全數都增長。其中雲智能集團收入為人民幣317.42億元（43.49億美元），年增13%。主要受惠於公共雲業務收入的雙位數增長帶動，其中包括AI相關產品採用量的提升。AI相關產品收入連續六個季度實現三位數的增長。

截至2025年1月31日，基於通義千問（Qwen）模型家族在Hugging Face上開發的衍生模型數量已超過9萬個，成為全球最大的AI模型家族之一。

財報指出，2025財年第三季度，以13億美元的總價回購總計1.19億股普通股（相當於1,500萬股美國存托股）。截至2024年12月底止，阿里巴巴在董事會授權的股份回購計畫下仍餘07億美元回購額度，有效期至2027年3月。

此外，螞蟻集團第3季為阿里巴巴貢獻6.15億美元的利潤。

利潤 AI 美股

上一則

FTC換湯不換藥 幾家歡樂幾家愁

下一則

關稅政策對iPhone構成威脅 庫克傳赴白宮見川普

延伸閱讀

阿里造AI軍團 釋數百職缺 組建頂級大模型研究團隊

阿里造AI軍團 釋數百職缺 組建頂級大模型研究團隊
樂高F1方向盤模型拼裝活動 3月9日舉行

樂高F1方向盤模型拼裝活動 3月9日舉行
中國BAT 大摩首選騰訊 擔憂百度搜尋

中國BAT 大摩首選騰訊 擔憂百度搜尋
華為發表AI病理大模型 可加速診斷肺癌、乳腺癌

華為發表AI病理大模型 可加速診斷肺癌、乳腺癌

熱門新聞

英特爾股價截至14日當周，創25年來最大周線漲幅。(路透)

英特爾飆25年最大周線漲幅 施壓台積出手救是公然搶劫？

2025-02-15 12:08
美國一檔大型科技股已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未收黑。(路透)

川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

2025-02-13 08:55
分析師認為，美國股市未來兩個月將面臨三股逆風衝擊，而美國公債市場雖暫居觀望模式，但仍面臨「完美風暴」來襲的風險 ，目前股、債市況淡定可能是風雨前的寧靜。（路透）

風雨前的寧靜？美股面臨3股逆風 美債觀望「完美風暴」是否來襲

2025-02-20 08:10
輝達（NVIDIA）上季大幅減少對矽智財大廠安謀（Arm）的投資持股。 （美聯社）

NVIDIA大幅減持安謀股票 揭露持股「1新創公司」帶動暴漲

2025-02-15 07:20
美股三大指數14日早盤平盤波動。路透

美股早盤平盤波動 這檔中概股獲輝達投資 狂漲96%

2025-02-14 11:19
「股神」巴菲特旗下波克夏公司上季削減金融股部位，但停止拋售蘋果股票，該公司並投資一家酒精飲料生產商。（路透）

加碼買披薩 巴菲特上季沒賣蘋果 再砸錢投資酒精生產商

2025-02-15 08:10

超人氣

更多 >
12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來

12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
陳曉離婚和「她」有關？ 兩人曾四度合作 昔日甜蜜互動被挖

陳曉離婚和「她」有關？ 兩人曾四度合作 昔日甜蜜互動被挖
砍政府支出省下的錢 川普考慮20%返還納稅人

砍政府支出省下的錢 川普考慮20%返還納稅人
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元