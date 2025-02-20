我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

避免延遲退稅 稅務專家：別犯這4種錯誤

沃爾瑪財測引發景氣質疑 道指大跌450點

沃爾瑪財測引發景氣質疑 道指大跌450點

財經新聞組編譯張大仁／即時報導
零售巨頭沃爾瑪(Walmart)發布的業績財測不佳，引發人們對經濟前景的質疑，投資人拋售了一些熱門股票。美聯社
零售巨頭沃爾瑪(Walmart)發布的業績財測不佳，引發人們對經濟前景的質疑，投資人拋售了一些熱門股票。美聯社

在史坦普500指數連續兩天創下歷史新高之後，美股出現回落，原因是零售巨頭沃爾瑪(Walmart)發布的業績財測不佳，引發人們對經濟前景的質疑，投資人拋售了一些熱門股票。

道瓊工業指數收盤下跌450.94點或1.01%至4萬4176.65點。史指下跌26.63點或0.43%收6117.52點，那斯達克指數下跌93.89點或0.47%收1萬9962.36點。

道指成分股沃爾瑪下跌6.53%，該公司預計本財年銷售額將成長3%至4%。同時，該公司2026財年的獲利預期低於分析師的預期。疲弱的業績預期掩蓋了超乎預期的第4季財報業績。

R.J. O'Brien & Associates總經理菲茲帕特里克(Tom Fitzpatrick)表示：「如果沃爾瑪給出了糟糕的業績財測，就應該引起注意。」「這或許代表普通消費者的消費能力已經耗盡。」

由於人們對未來獲利狀況的擔憂加劇，在沃爾瑪下跌後，Target和好市多也都下跌2%以上。

散戶青睞的Palantir也下跌5.22%，本周來已下跌超過10%。報導指出，國防部長赫格塞斯要求部門官員做好預算削減的準備。執行長卡普(Alex Karp)的最新交易計畫也導致股價下跌。

經濟諮商會宣布1月領先經濟指數意外萎縮後，對經濟狀況的擔憂也給市場帶來壓力。國債殖利率下跌，高盛、摩根史坦利等銀行股下跌。

Carvana應該要被列入近期的熱門股票名單，因投資人現在對這些股票的態度有些猶豫。

這家汽車零售商下跌12.14%。雖然第4季財報顯示淨利為1.59億美元，營收為35.5億美元，但股價仍下滑。FactSet的數據顯示，分析師預計該公司淨利為7320萬美元，營收為34.3億元。

截至19日收盤，該股今年來已上漲逾38%。

Carvana的財報存在一些潛在的令人擔憂的地方。2025年的財測並未包括具體的成長目標，該公司也在證券文件中表示可能會出售更多股票。

BTIG分析師Marvin Fong重申了對該股的買入評級，他在給客戶的報告中表示，這「不是我們所習慣的井噴式財報，但業績仍然支持市場主導的成長和獲利能力的牛市觀點。」

瑞銀分析師西蒙茲(Sean Simonds)在給客戶的最新報告中寫道，六大科技公司中有五家已經公布財報，其每股獲利總計超出預期7.7%，「即使業績好壞參半，但預計科技股整體而言仍將超過其他市場，每股獲利成長31.1%超過史指的12.8%。」並補充說，總體而言，科技股預計每股獲利同比成長26.8%。

輝達(Nvidia)將是大型科技集團中最後一家公布業績的公司；該集團包括亞馬遜、蘋果、Meta、微軟和Alphabet。該晶片製造商的財報將於26日公布。

20日的下跌可能導致史指本周跌入下跌區域。史指下跌逾0.4%，使本周至今已趨近平盤；17日市場總統日而暫停交易。

EPAM Systems和Axon Enterprise領跌史指，跌幅分別超過12%和8.7%。緊隨其後的是皇家加勒比郵輪公司下跌7.6%。

隨著不確定性加劇，聖路易斯Fed行長穆薩勒姆與其他Fed行長一道呼籲今年採取更加審慎的利率方法。

穆薩利姆表示，他還認為經濟保持穩定，勞動市場穩健，通膨率將緩慢回升至聯準會2%的目標。不過，他也指出，經濟政策的不確定性很高，通膨可能長期維持在高點。

他在紐約經濟俱樂部發表講話時表示：「展望未來，預計通膨將繼續向聯邦公開市場委員會2%的目標靠攏，勞動市場將保持接近充分就業的水平。」並補充說：「這個基本情景要求貨幣政策保持適度限制，直到通膨趨同得到保證，此時隨著通膨趨同的進展，政策利率可以逐步降至中性水平。」

為了維持這一目標，在2024年下半年聯準會將基準借貸利率下調整整1個百分點後，該政策制訂者建議採取「耐心態度觀望」。

即使川普總統本周將關稅威脅範圍擴大至可能包括汽車、藥品和半導體，但美國商銀仍將他的大部分論點視為談判工具。

殖利率 沃爾瑪 投資

上一則

華為首款百萬級豪車5月上市 有6大黑科技

下一則

FTC換湯不換藥 幾家歡樂幾家愁

延伸閱讀

80元柏金包惹火愛馬仕 沃爾瑪改賣正版二手貨

80元柏金包惹火愛馬仕 沃爾瑪改賣正版二手貨
Fed觀望川普關稅影響 通膨減低才降息

Fed觀望川普關稅影響 通膨減低才降息
在沃爾瑪偷東西 密西根法官新奇懲罰：停車場免費洗車

在沃爾瑪偷東西 密西根法官新奇懲罰：停車場免費洗車
在沃爾瑪偷東西 密西根州新奇懲罰：免費幫超市洗車4周

在沃爾瑪偷東西 密西根州新奇懲罰：免費幫超市洗車4周

熱門新聞

英特爾股價截至14日當周，創25年來最大周線漲幅。(路透)

英特爾飆25年最大周線漲幅 施壓台積出手救是公然搶劫？

2025-02-15 12:08
美國一檔大型科技股已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未收黑。(路透)

川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

2025-02-13 08:55
輝達（NVIDIA）上季大幅減少對矽智財大廠安謀（Arm）的投資持股。 （美聯社）

NVIDIA大幅減持安謀股票 揭露持股「1新創公司」帶動暴漲

2025-02-15 07:20
分析師認為，美國股市未來兩個月將面臨三股逆風衝擊，而美國公債市場雖暫居觀望模式，但仍面臨「完美風暴」來襲的風險 ，目前股、債市況淡定可能是風雨前的寧靜。（路透）

風雨前的寧靜？美股面臨3股逆風 美債觀望「完美風暴」是否來襲

2025-02-20 08:10
美股三大指數14日早盤平盤波動。路透

美股早盤平盤波動 這檔中概股獲輝達投資 狂漲96%

2025-02-14 11:19
「股神」巴菲特旗下波克夏公司上季削減金融股部位，但停止拋售蘋果股票，該公司並投資一家酒精飲料生產商。（路透）

加碼買披薩 巴菲特上季沒賣蘋果 再砸錢投資酒精生產商

2025-02-15 08:10

超人氣

更多 >
12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來

12星座不眷戀過去排行 天蠍執著回憶、他的眼中只有未來
陳曉離婚和「她」有關？ 兩人曾四度合作 昔日甜蜜互動被挖

陳曉離婚和「她」有關？ 兩人曾四度合作 昔日甜蜜互動被挖
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
砍政府支出省下的錢 川普考慮20%返還納稅人

砍政府支出省下的錢 川普考慮20%返還納稅人
川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元

川普：考慮普發「DOGE紅利」納稅家庭每戶領5000元