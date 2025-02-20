沃爾瑪財測引發景氣質疑 道指大跌450點

零售巨頭沃爾瑪(Walmart)發布的業績財測不佳，引發人們對經濟前景的質疑，投資人拋售了一些熱門股票。美聯社

在史坦普500指數連續兩天創下歷史新高之後，美股出現回落，原因是零售巨頭沃爾瑪 (Walmart)發布的業績財測不佳，引發人們對經濟前景的質疑，投資 人拋售了一些熱門股票。

道瓊工業指數收盤下跌450.94點或1.01%至4萬4176.65點。史指下跌26.63點或0.43%收6117.52點，那斯達克指數下跌93.89點或0.47%收1萬9962.36點。

道指成分股沃爾瑪下跌6.53%，該公司預計本財年銷售額將成長3%至4%。同時，該公司2026財年的獲利預期低於分析師的預期。疲弱的業績預期掩蓋了超乎預期的第4季財報業績。

R.J. O'Brien & Associates總經理菲茲帕特里克(Tom Fitzpatrick)表示：「如果沃爾瑪給出了糟糕的業績財測，就應該引起注意。」「這或許代表普通消費者的消費能力已經耗盡。」

由於人們對未來獲利狀況的擔憂加劇，在沃爾瑪下跌後，Target和好市多也都下跌2%以上。

散戶青睞的Palantir也下跌5.22%，本周來已下跌超過10%。報導指出，國防部長赫格塞斯要求部門官員做好預算削減的準備。執行長卡普(Alex Karp)的最新交易計畫也導致股價下跌。

經濟諮商會宣布1月領先經濟指數意外萎縮後，對經濟狀況的擔憂也給市場帶來壓力。國債殖利率 下跌，高盛、摩根史坦利等銀行股下跌。

Carvana應該要被列入近期的熱門股票名單，因投資人現在對這些股票的態度有些猶豫。

這家汽車零售商下跌12.14%。雖然第4季財報顯示淨利為1.59億美元，營收為35.5億美元，但股價仍下滑。FactSet的數據顯示，分析師預計該公司淨利為7320萬美元，營收為34.3億元。

截至19日收盤，該股今年來已上漲逾38%。

Carvana的財報存在一些潛在的令人擔憂的地方。2025年的財測並未包括具體的成長目標，該公司也在證券文件中表示可能會出售更多股票。

BTIG分析師Marvin Fong重申了對該股的買入評級，他在給客戶的報告中表示，這「不是我們所習慣的井噴式財報，但業績仍然支持市場主導的成長和獲利能力的牛市觀點。」

瑞銀分析師西蒙茲(Sean Simonds)在給客戶的最新報告中寫道，六大科技公司中有五家已經公布財報，其每股獲利總計超出預期7.7%，「即使業績好壞參半，但預計科技股整體而言仍將超過其他市場，每股獲利成長31.1%超過史指的12.8%。」並補充說，總體而言，科技股預計每股獲利同比成長26.8%。

輝達(Nvidia)將是大型科技集團中最後一家公布業績的公司；該集團包括亞馬遜、蘋果、Meta、微軟和Alphabet。該晶片製造商的財報將於26日公布。

20日的下跌可能導致史指本周跌入下跌區域。史指下跌逾0.4%，使本周至今已趨近平盤；17日市場總統日而暫停交易。

EPAM Systems和Axon Enterprise領跌史指，跌幅分別超過12%和8.7%。緊隨其後的是皇家加勒比郵輪公司下跌7.6%。

隨著不確定性加劇，聖路易斯Fed行長穆薩勒姆與其他Fed行長一道呼籲今年採取更加審慎的利率方法。

穆薩利姆表示，他還認為經濟保持穩定，勞動市場穩健，通膨率將緩慢回升至聯準會2%的目標。不過，他也指出，經濟政策的不確定性很高，通膨可能長期維持在高點。

他在紐約經濟俱樂部發表講話時表示：「展望未來，預計通膨將繼續向聯邦公開市場委員會2%的目標靠攏，勞動市場將保持接近充分就業的水平。」並補充說：「這個基本情景要求貨幣政策保持適度限制，直到通膨趨同得到保證，此時隨著通膨趨同的進展，政策利率可以逐步降至中性水平。」

為了維持這一目標，在2024年下半年聯準會將基準借貸利率下調整整1個百分點後，該政策制訂者建議採取「耐心態度觀望」。

即使川普總統本周將關稅威脅範圍擴大至可能包括汽車、藥品和半導體，但美國商銀仍將他的大部分論點視為談判工具。