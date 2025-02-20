華為首款百萬級豪車5月上市 有6大黑科技

華為六大黑科技的百萬級豪車5月上市。（取自每日經濟新聞）

華為 20日舉行鴻蒙智行尊界技術發布會，華為智能汽車解決方案BU董事長余承東公布尊界S800共有六項黑科技：途靈龍行平台（自主智慧數位底盤平台）；天使座主動安全防護（自主智慧安全防護系統）；華為星河通信（自主智慧車載通信天地網聯）；鴻蒙ALPS座艙2.0（自主智慧淨化座艙）；華為車語系統2.0（自主智慧人車交互）；華為巨鯨電池2.0。

每日經濟新聞報導，鴻蒙智行迄今為止最貴的車型—華為與江淮合作推出的尊界品牌首款車型尊界S800將在5月底上市，這也是華為首款百萬級豪車。

據余承東介紹，途靈龍行平台首發自主智慧協同控制的防滑穩定控制技術，能夠在應對複雜冰雪路況時不跑偏不甩尾，雪地爬坡不失速不打滑。此外，得益於自主智慧安全防護系統，按照L3級別智慧駕駛架構設計的尊界S800可以主動規避全向碰撞風險，例如在雨霧沙塵天氣下能識別目視不可見的車輛，自動剎停，規避碰撞風險，低速行駛時也能自主規避負向、懸空磕碰風險。

天使座主動安全防護獨創全維全鏈路防護技術，可即時監測多個方向的碰撞風險，在無法避免即將發生的碰撞時，車輛可自主調整座椅姿態，收緊安全帶，升窗，解鎖中控鎖，調整車身姿態，減輕碰撞傷害。在碰撞後車輛可自主切換冗餘電源，撥打救援電話，上報救援資訊，說明快速脫困及救援。

華為星河通信。地面通信採用雙網雙待，信號更強、覆蓋更廣，支援快速回網、弱網加速，體驗更流暢。在沒有WLAN和移動資料網路時，可在衛星網路下繼續使用電話、短信等基礎功能。創新分散式車載衛星通信，還可將車機的衛星通話能力共用給手機，就算離車30米，也能衛星通話不中斷，同時車輛在行駛時也可打衛星電話，實現天地網聯，時刻線上。

華為車語系統2.0搭載HUAWEI XPIXEL智慧交互車語大燈，雙燈精準融合畫素260萬，單畫素精度達0.02m，投影清晰度0.4MTF，近場投影距離為3m，與HUAWEI ADS及NearLink星閃技術全域融合，實現精準遮蔽，不炫目、更安全。

創新動態光毯，可實現自主行車指引，智駕人駕都支持，彎道變道，精準跟隨，識別窄道，自主示寬。智駕意圖、行人安全、救援均可主動溝通，實現車與外界的全新交互體驗。

余承東還公布了華為高階智慧駕駛系統（ADS）的技術進展，其中泊車代駕（VPD）已於去年12月商用，目前已經實現「全國都能開、有位就能停、端到端類人智駕」，並為L3級別智能駕駛的到來做好了準備。

余承東表示，華為以六大核心智慧技術，構建鴻蒙智行產品實力，引領了智慧駕駛的發展。HUAWEI ADS目前已經實現全國都能開、有位就能停、端到端類人智駕，並為智駕新階段L3的到來做好了準備。

鴻蒙 ALPS 座艙 2.0 通過雙層流空氣循環系統及創新吸附降解材料，實現了全方位的車內環境智慧淨化。在異味處理方面，該座艙能快速感知異味並自主淨化，讓車內氣味恢復如初的時間小於 20 分鐘，有效解決車內異味困擾，該座艙可感知細菌病毒並主動消毒，車內細菌抑制率超 99%，對甲流以及冠狀病毒的抑制率也大於 99%。

在鴻蒙智行尊界技術發布會上，余承東表示，尊界S800將首發業界首個6C超充電池包，華為巨鯨電池2.0電池容量65度，10％~80％充電僅需10.5分鐘。余承東強調，鴻蒙智行沒有一輛車因為電池品質問題燃燒。

發布會上，余承東官宣尊界S800首發時空推理懸架，將智慧推理引入車輛控制運動。得益於該懸架的使用，尊界S800擁有全路況舒適性智慧控制技術，基於車身狀態估計和HUAWEI ADS主動感知資訊，提前預瞄，精準「避坑」。

同時懸架毫秒級智慧精準調節，在通過坑窪路段時智慧調節懸架高度和四輪狀態，讓車子如同會「淩波微步」一般平穩通過。

尊界S800預售價人民幣100萬元~150萬元，被認為集給了很多華為的「黑科技」。該車開啟預售兩天後，預訂已經超過2,000輛。