無視川普關稅威脅 史指再創新高

股價一路飆升的Palantir Technologies暴跌10.08%，創2024年5月以來的最大跌幅。路透

史坦普500指數再創新高。雖然川普 總統威脅徵收更多關稅 且聯準會持續保持謹慎，但股市仍保持堅挺。

史指上漲14.57點或0.24%收6144.15點，連續第二天創下收盤紀錄；史指盤中也創下歷史新高。那斯達克指數上漲14.99點或0.07%收2萬56.25點；道瓊工業指數上漲71.25點或0.16%收4萬4627.59點。

微軟推出首款量子運算晶片 後，股價上漲1.25%，引領整體科技類股上漲。特斯拉上漲1.82%。ADI公布的上季營收和獲利業績均優於預期，股價飆升9.74%。

川普18日提出對進口汽車、晶片和藥品徵收25%關稅的想法。雖沒有具體說明這些潛在的關稅是否有針對性或是否全面性，但表示這些關稅最快可能在4月2日實施。

Elios Financial Group創辦人兼投資長伊里歐斯(Jim Elios)表示，「短期內與政府效率部、馬斯克和關稅相關的噪音很多，這就是今天所看到的。我認為很多這類因素還會持續存在。」「『川普效應』的新聞標題給市場帶來壓力，並帶來一些痛苦。從長遠來看，我仍然非常看好這裡能成為一個有利於商業的環境。」

此外，投資人也關注聯準會最新會議紀錄。會議紀錄顯示，聯準會官員希望在進一步降息之前看到通膨方面取得更多進展，同時也擔心川普關稅的影響。

股價一路飆升的Palantir Technologies暴跌10.08%，創2024年5月以來的最大跌幅。

《華盛頓郵報》報導，川普政府及國防部長赫塞斯已命令五角大廈高級官員「制訂未來5年每年削減8%國防預算的計畫」。

另外，Palantir在向美國證券交易委員會(SEC)提交的通知中指出，執行長卡普(Alex Karp)在12月中旬採用一項交易計劃，允許他在2025年9月中旬之前出售最多997.5萬股股票。

即使下跌，Palantir的股價在2024年飆升340%和2023年飆升167%之後，2025年至今仍上漲49%。

在沃爾瑪20日公布業績前，其股價正接近歷史最高水平，但摩根史坦利對其前景非常樂觀。該公司將其多頭目標價調升至每股153美元；比之前的多頭目標價高出15%，比18日收盤價高出約47%。該公司的基本目標價為115美元。

摩根史坦利分析師古特曼表示，預計沃爾瑪的替代業務如Walmart+會員資格、第三方電商業務、自動化工作以及零售媒體業務的廣告，將在未來3年推動約5%的收入增加和12%的息稅前獲利增加。他還預期獲利率升幅會更高，這將為再投資留下更多的空間。

分析師對Nike與金卡戴珊的Skims品牌的合作持樂觀態度。

Nike 18日宣布與這家內衣製造商合作推出一系列運動服。該品牌將於今年春季推出首個系列，名為NikeSKIMS。

Telsey Advisory Group資深研究分析師費南德斯(Cristina Fernández)表示：「運動品牌與名人合作的記錄好壞參半，但NikeSKIMS似乎是Nike的一大勝利。」並補充指出：「與金卡戴珊的合作可以為Nike帶來關注度，因為金卡戴珊的Instagram粉絲有3.58億，超過Nike的3.02億，而且她還有更年輕、更時尚的女性粉絲群。」

她說，「總而言之，NikeSKIMS的推出對正在轉型中的Nike來說是一個利多，但Nike在清理庫存和為鞋類產品注入活力方面仍有許多工作要做。」

Piper Sandler資深研究分析師安德里瓦(Anna Andreeva)認為，此次合作是幫助女性企業並吸引年輕顧客的「突破常規」舉措。

經過近20年在該領域的研究，微軟推出其首款量子運算晶片Majorana 1。

微軟在新聞稿中表示，這款晶片的發布顯示「能夠解決實質工業規模問題的量子電腦」還需「數年而不是數十年」的時間。

量子電腦有朝一日會顛覆現有的電腦系統，因為從理論上講，它們能夠有效地解決當今電腦幾乎不可能解決的問題。微軟執行副總裁桑德爾(Jason Zander)表示，它們還可以用於建立資料和訓練人工智慧模型，「現在你可以要求它發明一些新的分子，發明一些新的藥物，這在以前是不可能做到的。」