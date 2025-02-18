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擺脫貿易和通膨阻力 能源股帶動漲勢 史指收創新高

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擺脫貿易和通膨阻力 能源股帶動漲勢 史指收創新高

財經新聞組編譯張大仁／即時報導
投資人擺脫了全球貿易和通膨方面的阻力，史坦普500指數升至歷史新高，並在收盤前幾秒鐘帶領股市走高。路透
投資人擺脫了全球貿易和通膨方面的阻力，史坦普500指數升至歷史新高，並在收盤前幾秒鐘帶領股市走高。路透

投資人擺脫了全球貿易和通膨方面的阻力，史坦普500指數升至歷史新高，並在收盤前幾秒鐘帶領股市走高。

史指上漲14.95點或0.24%收6129.58點。那斯達克指數上漲14.49點或0.07%至2萬41.26點，道瓊工業指數上漲10.26點或0.02%收4萬4556.34點。

能源股是史指表現最好的類股，上漲1.49%。哈里伯頓和瓦萊羅能源領漲。科技股也小幅上漲。

話雖如此，非必需消費品和通訊服務類股下跌超過1%，對大盤帶來壓力。Meta Platforms下跌2.76%，亞馬遜下跌0.89%。

摩根士丹利E-Trade交易和投資總經理拉金(Chris Larkin)表示：「總體而言，市場仍在試圖擺脫12月初以來的盤整狀態。」「本周將拉開零售業財報季序幕，但來自華盛頓的消息，尤其是關稅方面，可能繼續成為市場面臨的未知數。」

華爾街各主要股指上周均上漲。道指上周上漲約0.6%，史指上漲1.5%；那指上漲2.6%。

上周大部分漲幅出現在13日；川普總統計劃對那些對美國商品徵稅的國家徵收對等關稅，安撫了擔心關稅將更加嚴格的投資人。

今年伊始，股市一直波動較大。然而，由於一些通膨數據顯示物價壓力比整體數字所顯示的要小，因此它們仍有望達到歷史最高水平。這反過來可能會使聯準會繼續降低利率。

BOK Financial首席投資策略師懷耶特(Steve Wyett)表示：「隨著通膨成為2026年的問題，聯準會明年改變政策方針的可能性不是零。」「目前這還沒有反映在資產價值上。我的樂觀程度大於悲觀程度，但我認為我們也需要現實一點。」

道指和那指均較近期歷史最高紀錄低約1%，而史指指數僅比其歷史最高紀錄低0.2%。

Meta打破連續數周的連勝紀錄，終結了連續20天的上漲走勢。不過即使下跌， 今年來該股仍上漲近20%。

能源類股的強勁表現遏制了華爾街其他股指的損失。

FactSet數據顯示，該類股上漲1.49%，其他主要類股上漲不到1%。

哈里伯頓表現最佳，股價上漲2.22%。Valero、Texas Pacific Land Corp. 和SLB也上漲2%以上。

RBC Capital Markets美股策略主管卡爾瓦西納(Lori Calvasina)表示，股市橫盤整理可以歸因於交易員對川普政府經濟政策變化的消化，以及最近一系列財報的影響。

她對客戶表示：「我們認為投資人對華盛頓的繁忙新聞持觀望態度。」「從獲利角度來看，目前股市維持現狀的意願似乎是合理的。」

雖然貿易擔憂普遍存在，但2025年全球股市仍表現出色。

iShares MSCI ACWI ETF(ACWI)上漲逾5%，超過史指4%的漲幅。美國除外的iShares MSCI ACWI(ACWX)表現更佳，上漲逾8%。

美國商銀表示，第4季財報季顯示出強勁的成長趨勢，但預期卻較弱。

美國商銀股票和量化策略師權五盛(Ohsung Kwon)在給客戶的報告中表示，第4季獲利成長是2021年以來最強勁，「至今已有385家公司公布財報，占史指每股獲利的84%和市值的80%。」「預期每股獲利比1月1日時高出5%；其中，非必需消費品上揚11%、工業的11%和金融的10%漲幅最大。」

不過，他表示，強勁的業績同時伴隨著低於市場預期的財測數量，是高於市場預期財測數量的2倍。導致2025年全年獲利財測下修，「2025年預期每股獲利今年至今已下修1%至271元，與2001-23年的典型季節性一致，但與非經濟衰退年份的下修0.4%相比降幅更大。」「降幅最大的是材料類股的下修7%，而金融類股今年至今均出現向上修正，修正幅度為1.5%。」

瑞銀表示，加州山火發生後，愛迪生國際的股價太便宜。

分析師Gregg Orrill將該公用事業類股的評級從中性調高至買入，並表示，市場目前對火災損失帶來的負面影響定價過高。

投資 關稅 華爾街

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