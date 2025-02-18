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因應關稅戰 歐盟數據釐清美歐彼此關稅平均1%

中央社布魯塞爾18日專電

美國總統川普宣布祭出對等關稅，歐美貿易官員明天將就此進行會談，歐盟執委會今天發布問答錄釐清歐美貿易相關數據，強調歐盟對美貿易順差僅占雙邊貿易額3%，且目前彼此施加的平均關稅率都約只有1%。

川普（Donald Trump）宣布將在4月前對每個貿易夥伴完成調查，以便對各國量身定作「對等關稅」（reciprocal tariffs），並多次批評歐洲國家「很壞」、不買美國產品，使美國對歐有巨大貿易逆差。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主管貿易政策的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）本週出訪美國，預計明天下午與川普政府的貿易官員見面，試圖緩解山雨欲來的關稅戰。

川普曾宣稱美國對歐盟貿易逆差超過3000億美元，但歐盟執委會表示，歐盟對美貨物貿易有順差，但服務貿易則為逆差，兩相加減後，「歐盟對美國有一個小小的480億歐元（約502億美元）順差」，僅約當歐美貿易總額的3%。

執委會經綜合計算指出，歐美各自向對方收取的平均關稅稅率都是1%左右，2023年美國來自歐盟的關稅收入共70億歐元（約73億美元），歐盟則有來自美國的30億歐元關稅收入。

針對川普政府打算將增值稅（VAT）納入「對等關稅」政策考量，歐盟執委會表示，增值稅是對所有產品適用的消費稅，不論產品來自境內或境外，因此不具歧視性，也不是關稅等貿易手段的範疇，並且符合世界貿易組織（WTO）規範。

歐盟對進口汽車徵收一般性關稅10%，美國則僅2.5%，被視為美國對歐盟「對等關稅」的主要目標之一。不過執委會在前述問答錄強調，美國對進口的輕便客貨兩用「皮卡車」（pickup truck） 特別施加25%關稅，這類車款占美國汽車銷量的1/3，在美國賣得最好的是自家車廠福特（Ford）的F-150。

執委會表示，歐盟持續把降低關稅視為與貿易夥伴進行更廣泛、平衡貿易談判的一部分，並已準備好尋求與美國互利的關稅解決方案。

關稅 歐盟 川普

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