我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美航空多倫多事故 從降落到翻覆過程影像曝光

5日常習慣有益心臟健康 扭動腳趾是其中之一

華為發表AI病理大模型 加速診斷肺癌、乳腺癌等

記者林茂仁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華為和瑞金醫院正式發表AI病理大模型。（取自微博華為官方帳號）
華為和瑞金醫院正式發表AI病理大模型。（取自微博華為官方帳號）

華為和瑞金醫院18日正式發表AI病理大模型「瑞智病理大模型」，業內人士指出，AI突破性進展推動醫學診療從傳統經驗醫學跨越至精準醫學，AI有望顯著提升病理切片診斷效率和準確性，為臨床治療提供更精準的決策支持。

作為全國病理診斷量最大的科室之一，瑞金醫院每天6,000張病例切片，每名醫生平均每天閱片200-300張病理切片。在傳統的工作方式下，醫生需要在顯微鏡下逐個切片診斷，閱片需要40分鐘，而使用瑞金病理大模型互動式病理診斷，大模型提前識別病灶區域，單切片的診斷時間變為秒級，將醫生從鏡下找病灶轉變為互動式審核AI診斷結果。

據瞭解，該大模型不僅融合了多模態資料，還結合了中國人群的疾病特徵，能夠為醫生提供更精準、更高效的輔助診斷支持。同時，該病理大模型能夠覆蓋肺癌、乳腺癌、結直腸癌、胃癌等占中國每年全癌種發病人數90%的常見癌種。

華為公司副總裁、資料存儲產品線總裁周躍峰表示，醫療領域的資料品質很高，數位化程度高的行業一定會率先實現AI應用的落地。AI在場景落地的障礙很多，主要有三方面，一是資料工程難題，二是模型訓練以及應用對接的難題，三是多工調度、資源高效利用的難題。在和瑞金醫院合作研製開發大模型的過程中，華為DCS AI解決方案通過提供AI全資料流程程以及應用對接和模型對接的工具鏈，對上述三個問題都有較好的解決，並且越來越成熟。他表示，華為DCS AI解決方案不僅僅是一個硬體，它是一整套工具鏈，並且這些工具鏈具有開放性，可以讓更多的集成商使用，以及在不同的醫院以及行業落地。

瑞金醫院病理科通過深度挖掘數位切片臨床應用價值、深度融合AI工作流，積極實踐從數位化到智慧化的全面升級。瑞金醫院在病理科前瞻性提出三位一體-OneSolution建設目標：依託醫療資料基礎設施紮牢底層基礎；構建基於WSI全數位病理切片的數位化閱片工作平臺，實現線上閱片；引入智慧病理輔助診斷演算法實現AI輔助診斷落地應用。

AI 華為

上一則

迎蛇年領獨家好禮：Citi新春活動助您開啟蛻變之旅

延伸閱讀

繼DeepSeek之後 百度開放原始碼 部署AI下個戰場

繼DeepSeek之後 百度開放原始碼 部署AI下個戰場
馬斯克旗下xAI推出 Grok-3 號稱地表最聰明AI

馬斯克旗下xAI推出 Grok-3 號稱地表最聰明AI
DeepSeek熱 專家：顯示西方對中國認知「極其有限」

DeepSeek熱 專家：顯示西方對中國認知「極其有限」
科技業主管怎麼看DeepSeek？加速美中競爭 但傷不到OpenAI

科技業主管怎麼看DeepSeek？加速美中競爭 但傷不到OpenAI

熱門新聞

美國一檔大型科技股已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未收黑。(路透)

川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

2025-02-13 08:55
英特爾股價截至14日當周，創25年來最大周線漲幅。(路透)

英特爾飆25年最大周線漲幅 施壓台積出手救是公然搶劫？

2025-02-15 12:08
輝達（NVIDIA）上季大幅減少對矽智財大廠安謀（Arm）的投資持股。 （美聯社）

NVIDIA大幅減持安謀股票 揭露持股「1新創公司」帶動暴漲

2025-02-15 07:20
美國1月CPI年升3.0%，高於預期。路透

1月CPI漲幅超過預期 道瓊開盤急挫逾450點

2025-02-12 09:00
美股三大指數14日早盤平盤波動。路透

美股早盤平盤波動 這檔中概股獲輝達投資 狂漲96%

2025-02-14 11:19
「股神」巴菲特旗下波克夏公司上季削減金融股部位，但停止拋售蘋果股票，該公司並投資一家酒精飲料生產商。（路透）

加碼買披薩 巴菲特上季沒賣蘋果 再砸錢投資酒精生產商

2025-02-15 08:10

超人氣

更多 >
明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷

明尼亞波利斯飛多倫多…達美航班降落時翻倒19傷
馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲

馬斯克痛批社安局「弊端」：人口檔案最年長369歲
「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」

「3代黃蓉」罕見同框… 李一桐、林依晨、朱茵「美出新高度」
擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光

擦出火龍、乘客倒掛、瀰漫煤油味…達美航空翻覆畫面曝光
1周送1次食物 密西根媽把3子女扔家中自生自滅5年

1周送1次食物 密西根媽把3子女扔家中自生自滅5年