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無懼貿易戰烏雲 富士康越南擴大產能全年將招4萬人

中央社河內17日專電
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富士康與會代表今天在越南一場就業媒合會上表示，今年第一季將招聘逾2.2萬名員工，全年要招4萬人。(路透)
富士康與會代表今天在越南一場就業媒合會上表示，今年第一季將招聘逾2.2萬名員工，全年要招4萬人。(路透)

儘管貿易戰烏雲籠罩，多家在越南設廠的跨國電子科技業者仍持續招工。富士康與會代表今天在越南一場就業媒合會上表示，今年第一季將招聘逾2.2萬名員工，全年要招4萬人。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，北江省（Bac Giang）勞動榮軍與社會局今天舉辦2025年首場就業媒合會，蘋果供應鏈代工廠富士康（Foxconn）與立訊精密（Luxshare-ICT）今年全年都將招募4萬名員工。

這場就業媒合會結合線上與線下形式，來自越南13個省市的企業和職業培訓機構參加，包括河內市、北寧省、北江省、海陽省、廣寧省、海防市、河南省、南定省等。

媒合會提供的職缺共計超過7.15萬個，其中北江省的需求最高，超過3.6萬個職缺；其次是富壽省，約6500個；太原省近6200個；寧平省則有超過5000個職缺。河內市的需求相對較低，僅約2600個。

人力需求最多的行業包括電子資訊技術、紡織、成衣、包裝、製鞋、加工製造業等。此次招聘主要針對無專業技術或無經驗的工人，而管理人員、部門主管及財務長等職缺則需具備2至5年的相關經驗。

薪資方面，近60%的職缺月薪不超過700萬越南盾（約275美元），主要適用於一般工人。

富士康越南總部代表周義文表示，富士康在越南的營收2024年成長超過70%。

周義文說，由於產能擴張需要，公司在2025年第一季需要招聘超過2.2萬名員工，以滿足生產需求。招聘職缺涵蓋工程師、技術專員、管理人員以及生產線作業工人等。

根據報導，富士康目前在越南5個省市推動超過10個大型投資計畫，並持續看好越南市場，積極推動長期投資戰略。

越南 富士康 就業

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