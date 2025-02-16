我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國證實召開俄烏緊急峰會 歐洲領袖齊聚展團結

封面故事／中國人炒川普幣 大賺數億？

拚銷量 Apple Vision Pro傳將引進AI功能

編譯任君翔／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
傳蘋果預計於四月更新的visionOS 2.4版本中，加入AI功能。(路透)
傳蘋果預計於四月更新的visionOS 2.4版本中，加入AI功能。(路透)

蘋果正計畫將頭戴式裝置Vision Pro引進人工智慧（AI）功能，並新增空間內容應用程式（App），期能提振這款產品的銷量。

彭博資訊引述消息人士報導，蘋果將在預計最快4月更新的visionOS 2.4作業系統版本中，新增Apple Intelligence，供開發人員使用的版本最快本周就會開放。蘋果發言人拒絕回應。

新版系統預計將加入書寫工具Writing Tools、自訂表情符號Genmojis及圖片生成應用程式Image Playground等AI功能。這是蘋果首度將AI工具拓展至iPhone、iPad及Mac以外的產品。由於Vision Pro搭載M2晶片，並具備16 GB的記憶體空間，所以有辦法支援在該裝置上就能進行AI運算。

Vision Pro售價近3,500美元，去年2月上市後，受高定價影響，加上面臨Meta推出的平價對手Quest的競爭，銷量持續不振。彭博資訊指出，本次更新正逢關鍵時刻，Google近期才發表了自家的混合實境作業系統Android XR，將Gemini AI與使用者介面進行深度整合。今年三星更將推出第一個結合Google OS系統的裝置，外型與Vision Pro類似。銷量受困下，蘋果正試圖為旗下混合實境產品線找尋新方向。彭博近期報導，蘋果已取消搭配Mac的AR眼鏡生產計畫。

本次更新也將在Vision Pro加入新的空間內容相關應用程式，例如可透過裝置觀看量身打造的3D景象及外部景象集合成的全景影像。該裝置更將改造訪客使用者功能，蘋果相信可以此一進步可以幫助使用者鼓勵其親友一同使用Vision Pro。這項改變也將使在同一屋簷下的多位使用者共用此裝置變得更容易。新模式將首次允許透過iPhone完成使用者設定，使用者可在iPhone上決定他們要允許訪客進入哪個應用程式，此過程原本只能在Vision Pro上操作。

蘋果近期致力推進旗下產品結合AI，以趕超競爭對手。稍早也傳出蘋果正與阿里巴巴洽商，推出針對中國大陸用戶的AI功能。

AI iPhone Google

上一則

川普批台灣搶生意 3套劇本台積電最不怕晶片關稅

延伸閱讀

傳蘋果折疊式iPhone原型機 長得像三星這款設計

傳蘋果折疊式iPhone原型機 長得像三星這款設計
中國販售iPhone將有AI功能 傳最快5月開放

中國販售iPhone將有AI功能 傳最快5月開放
Apple和Google重新上架TikTok 川普：相信習近平同意出售

Apple和Google重新上架TikTok 川普：相信習近平同意出售
拓展全球市場 Apple TV+串流服務 罕見引入Android裝置

拓展全球市場 Apple TV+串流服務 罕見引入Android裝置

熱門新聞

美國一檔大型科技股已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未收黑。(路透)

川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

2025-02-13 08:55
英特爾股價截至14日當周，創25年來最大周線漲幅。(路透)

英特爾飆25年最大周線漲幅 施壓台積出手救是公然搶劫？

2025-02-15 12:08
億萬富翁馬斯克。（路透）

馬斯克開價974億「低價收購OpenAI」 奧斯曼秒拒：不了謝謝

2025-02-10 18:46
（中央社）

DeepSeek優惠期結束 今起漲價100%-300%

2025-02-09 15:31
美國1月CPI年升3.0%，高於預期。路透

1月CPI漲幅超過預期 道瓊開盤急挫逾450點

2025-02-12 09:00
川普在空軍一號對記者表示，他周一將宣布對所有鋼、鋁進口加徵25%的關稅。（美聯社）

川普預告徵對等關稅、日產本田合併破局…5國際事不可不知

2025-02-09 19:10

超人氣

更多 >
「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升
柯瑞投中背身不看框三分 球迷瘋了

柯瑞投中背身不看框三分 球迷瘋了
值得依賴的星座朋友：金牛臨危不亂、「他」愛照顧人卻排倒數

值得依賴的星座朋友：金牛臨危不亂、「他」愛照顧人卻排倒數
紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居

紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費