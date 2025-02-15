上市腳步近 中國茶界拼多多蜜雪冰城通過港交所聆訊

港交所官網顯示，中國平價茶飲企業蜜雪冰城披露聆訊後資料集，意味蜜雪冰城已經通過了港交所聆訊，在港上市腳步近了。（本報資料照片）

港交所官網顯示，中國平價茶飲企業蜜雪冰城披露聆訊後資料集，意味蜜雪冰城已經通過了港交所聆訊，在港上市腳步近了。業界認為，不缺錢的蜜雪冰城這次可能試圖借助資本市場，撬動更大的新茶飲市場以及新業務的決心。

蜜雪冰城旗下有現製茶飲品牌「蜜雪冰城」和現磨咖啡 品牌「幸運咖」，前者核心產品的價格通常為人民幣2元至8元，後者於2017年推出，核心產品的價格通常為人民幣5元至10元。被視為中國飲料界性價比之王，也有人稱其「茶界拼多多 」。

蜜雪冰城長期在下沉市場積極擴店，截至2024年9月30日，蜜雪冰城通過加盟模式發展的門店網絡擁有超過4.5萬家門店，覆蓋中國及海外11個國家。讓中國各地小縣城都實現「奶茶自由」。

蜜雪冰城1月1日時隔近一年二次遞交港股招股書，更新了2023年全年以及2024年前三季的業務情況和財務數據；中國證監會發佈關於蜜雪冰城股份有限公司首次公開發行境外上市外資股（Ｈ股）及境內未上市股份「全流通」的備案通知書。

據蜜雪冰城招股書引述灼識諮詢報告，按照截至2024年9月30日的門店數計，蜜雪冰城是中國及全球最大的現製飲品企業。按照2023年的終端零售額計，蜜雪冰城是中國第一、全球第四的現製飲品企業，蜜雪冰城在中國及全球的市場份額分別約為11.3%及2.2%。

據招股書內容，2021年至2023年蜜雪冰城分別實現收入為人民幣104億元、136億元、203億元，其中2022年至2023年對應增速分別為31.2%、49.6%。期內利潤 分別為人民幣19億元、20億元、32億元。2021年至2023年以及2024年前九個月，蜜雪冰城毛利率分別為31.3%、28.3%、29.5%以及32.4%。2024年前三季，蜜雪冰城營收人民幣187億元，年增率超兩成；期內利潤為人民幣35億元，年增率增超四成。

招股書也顯示，蜜雪冰城絕大部分收入來自商品和設備銷售，包括向加盟商提供門店糖、奶等物料和冰箱、製冰機等設備所得的收入。此外，也通過向加盟商提供加盟和相關服務獲得收入。

不過蜜雪冰城當前也面臨諸多挑戰，包括商業模式、所處的新茶飲賽道競爭激烈以及其品牌與口碑仍頻繁遭到質疑。

2024年以來，中國飲料企業紛紛角逐IPO。去年1月2日，古茗控股和蜜雪冰城同時向港交所正式遞交招股書，2月14日滬上阿姨向港交所遞交招股書。今年2月12日古茗港股上市首日，開盤一度漲超10%，午後跌破發行價，總市值為219億港元。