英特爾飆25年最大周線漲幅 施壓台積出手救是公然搶劫？

英特爾股價截至14日當周，創25年來最大周線漲幅。(路透)

英特爾 股價過去一周大漲23.6%，寫下2000年1月以來最大單周漲幅，反映受到近日傳出英特爾可能與台積電 合作的消息激勵。不過，有分析師質疑，英特爾已經淪為川普 政府的一顆政治棋子，而且要台積電與英特爾組建合資企業，並將台積電的製程技術轉移給英特爾，這種做法根本不合理。

英特爾股價截至14日收盤，周線漲幅高達23.6%，是2000年1月以來最佳單周表現，在高峰時，漲幅一度接近32%。

英特爾上周股價漲幅，很大部分受惠於日前報導。其中，投資公司Baird分析師葛拉發布投資報告指出，美國政府可能涉入一項同時涉及台積電和英特爾的計畫，該計畫可能「把英特爾的晶片製造事業分拆為英特爾和台積電共同擁有的實體，並由台積電負責營運，讓這個實體獲得美國晶片法的補貼」。

Futurum集團執行長紐曼表示，「這個合夥的想法是一大利多」，但他也強調，這個計畫尚未被證實。紐曼也認為，「很多討論正在進行中，但我不會對每個謠言都有信心；即便如此，英特爾股價時在低到大家都在期盼催化劑的出現」。

台積電和英特爾合夥的可能性，儘管激發了市場樂觀情緒，專研兩家公司的分析師卻對這個合夥計畫的可行性抱持懷疑。花旗分析師丹利認為，「這種形式的安排，不太可能成功」。

另據MarketWatch網站報導，伯恩斯坦（Bernstein）半導體分析師羅斯根（Stacy Rasgon）也對這項計畫提出質疑。他在寫給客戶的文件中表示，「我們不明白為什麼台積電會願意將其製程技術和智慧財產權提供給潛在的先進製程競爭對手，除非條件極為有利。」

羅斯根還指出，英特爾在川普的政治運作下，幾乎成了一顆政治棋子，「我們不知道川普政府是否考慮提供（或威脅）什麼來換取台積電的讓步（是胡蘿蔔加棍子，還是公然搶劫）？」

羅斯根補充說，台灣一直是美國的重要盟友，而這些政治運作可能會帶來更廣泛的影響，「但公然迫使他們（台積電）『放棄』他們國家級的半導體龍頭地位，可能會帶來意想不到的後果，更不用說美國作為可信賴盟友的聲譽也將面臨風險。」

彭博行業研究分析師也不看好台積電與英特爾合作，認為台積電取得英特爾美國晶片製造工廠控股股權提供的技術效益有限，而且還會削弱成本結構。彭博行業研究分析師指出，台積電和英特爾製造技術缺乏明顯綜效，企業文化落差極大也可能導致整合曠日廢時。

儘管如此，英特爾可能是川普2.0貿易政策和美國本土製造優先策略的受惠者。美國副總統范斯11日在法國巴黎人工智慧（AI）峰會表示，川普政府將確保最先進的AI硬體將在美國製造，呼應拜登2022年簽署的晶片法。