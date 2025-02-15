川普擬對半導體課關稅 巴隆周刊：AI競爭恐功敗垂成

巴隆周刊指出，若川普總統對台灣晶片徵收關稅，將不利美國AI競爭。（本報資料照片）

川普 總統可能對台灣晶片徵收關稅 ，道瓊旗下的「巴隆周刊」今天指出，這項措施不利美國AI 競爭，恐導致美國企業與軟銀集團合資的Stargate計畫資金受限，以徵收50%關稅來評估，計畫成本恐增加1000億美元。

「巴隆周刊」（Barron's）指出，美國在與中國的人工智慧（AI）競賽中目前處於優勢，但川普政府可能的關稅措施將是重大威脅，讓即將到手的勝利變成失敗。

報導提到，川普（Donald Trump）13日宣布計畫、指示將研究對等關稅，雖然尚未提出具體細節，讓投資人暫時鬆了口氣，但晶片關稅威脅依然存在。

報導說，表面來看，提高關稅似乎可以激勵國內晶片製造，但現實情況是，未來幾年內，半導體生產並無法轉移到美國。打造晶圓廠大約需要四年，成本高達100億至200億美元，且資金並非唯一的關鍵因素，半導體製造技術的專業知識同樣不可或缺。

台積電在亞利桑納州的晶圓廠能夠實現，歸功於台積電派遣台灣工程師來美協助。

報導並指出，關稅措施恐將削減用於美國AI基礎設施項目的資金。

川普上任後不久便與OpenAI、軟銀集團、甲骨文（Oracle）等企業共同宣布Stargate計劃，預計未來四年投入5000億美元，在美國打造AI基礎設施。

瑞士銀行集團（UBS）估計，該計畫的數據中心支出，40%將用於AI伺服器機櫃，也就是2000億美元；若對半導體產品加徵50%的關稅，將使成本增加1000億美元。

另外，「巴隆周刊」也引述彭博新聞（Bloomberg）報導指出，應川普政府官員要求，台積電正考慮取得英特爾（Intel）晶圓廠控股權，談判目前仍處於非常初期階段。

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師瑞斯岡（Stacy Rasgon）則指出，美國要推動本土製造，最理想的結果是讓台積電在美國擴大產能，而非依賴晶片製造能力落後台灣的英特爾。