關注貿易和通膨動態 史指收盤持平 但本周走勢強勁

投資人關注全球貿易和通膨的最新動態，史坦普500指數幾乎沒有變化，但本周表現強勁。路透

投資 人關注全球貿易和通膨的最新動態，史坦普500指數幾乎沒有變化，但本周表現強勁。

道瓊工業指數下跌165.35點或0.37%收4萬4546.08點。史指下跌0.44點或0.01%至6114.63點；那斯達克指數上漲81.13點或0.41%至2萬26.77點。

本周三大股指均上漲，因為投資人對川普總統的關稅 計畫有了更多的確定性後市場情緒有所改善，而最新通膨數據比最初預想的更為正面。交易員對最新數據顯示1月零售額下降0.9%不以為然；這個數據低於《道瓊》預測的0.2%降幅。

本周史指上漲約1.5%，道指上漲約0.6%。那指本周上漲2.6%。

川普13日簽署了一份備忘錄，制訂一項計畫，對已對美國產品徵收關稅的國家的商品徵收關稅，而不是立即徵收關稅，本周大部分股指升幅源自於此。

本周發布的1月生產者物價指數(PPI)和消費者物價指數(CPI)報告顯示個人消費支出(PCE)物價指數將會下降，市場情緒似乎有所平靜。本月稍後將公布的PCE物價指數是聯準會優先考慮的通膨指標。

西北共同財富管理公司首席投資組合經理人史塔基(Matt Stucky)表示，「看起來經濟和通膨並沒有失控加速，從而給利率帶來壓力。」並表示，近期10年期公債殖利率 的下降「不僅提高了廣度，而且由於這種相關性，也推高了股票方面的資產價格」。

10年期美國公債殖利率持續下滑，最新報下跌近5個基點至4.478%。

摩根大通表示，「七巨頭」對美國企業獲利成長的影響正逐季減弱。

該公司發現，第4季「七巨頭」個股與史指其他成分股之間的獲利成長差距下降至20%，是2023年第1季10%以來的最小差距。

分析師馬鐵卡(Mislav Matejka)寫道：「雖然『七巨頭』仍然是美國企業獲利成長的重要推動力，但它的貢獻度正在減少。該集團的部分業務本季度表現不佳。」「『七巨頭』和史指以外493支成分股獲利成長之間的差距已經縮小到過去7季中的最小值。」

在經歷一周的艱難走勢後，富國銀行為Iron Mountain提供了支持。

本周迄今該股已下跌約10%，是2022年以來最糟的單周表現。

該公司13日公布的第4季營收略低於預期，導致股價大幅下跌。但本周稍早時該公司也受到打擊，因為馬斯克指出其儲存政府退休記錄的礦場是政府效率低落的一個例子。

但富國銀行分析師魯布喬(Eric Luebchow)告訴投資人，應將此回檔視為買入機會。他對該股的評級為加碼，目標價為125美元，相當於該股將比13日收盤價上漲31%以上。

他說：「該股的獲利情況符合很多條件。」並表示，除了「平息」馬斯克政府效率部的「緊張情緒」之外，該財報還顯示了數據中心的強勁發展勢頭，並且成長符合或超乎預期。

瑞銀表示，雖然投資人在13日的關稅聲明後鬆了一口氣，但任何激進舉措最終都可能招致美國貿易夥伴的報復，並給股市帶來壓力。

瑞銀全球財富管理美洲區投資長馬塞利表示：「市場將密切關注任何走向全面執行的轉變，因為廣泛實施關稅將提高通膨風險，並可能給股市帶來壓力，削弱但不會破壞美國經濟成長。」

瑞銀的基本情境假設是「選擇性關稅」，並預計關稅結果將由談判驅動。馬塞利在給客戶的最新報告中寫道：「仍存在關稅戰升級的風險。」

從歷史上看，情人節當天史指通常會上揚，而不是下跌。

卡森集團策略師德垂克表示，在過去所有情人節交易日中，史指僅7次跌入負值區域。平均漲幅約0.28%，上揚機率為63.2%。

話雖如此，投資人通常傾向於在情人節後對市場「轉向」。2月下半月通常是史指的走勢疲軟期。

《彭博》引述知情人士的話報導，戴爾即將與馬斯克的xAI達成協議，將搭載輝達(Nvidia)晶片的伺服器出售給該公司。戴爾上漲3.74%。並帶動該股本月漲幅逾9%。