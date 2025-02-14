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美股早盤平盤波動 這檔中概股獲輝達投資 狂漲96%

編譯陳律安／綜合外電
美股三大指數14日早盤平盤波動。路透
美股三大指數14日早盤平盤波動。路透

美股三大指數14日早盤平盤波動，紐約三大指數在平盤上下0.2%的區間內遊走，投資人衡量川普的關稅舉措以及近來的通膨數據。

道瓊工業指數早盤漲幅不到0.1%，史坦普500指數與那斯達克指數均漲0.1%。費城半導體指數跌0.2%、台積電ADR跌1.5%。

美國總統川普13日簽署對等關稅備忘錄，但並未立即實施，此一消息提振市場情緒，帶動美股前市走高。交易員也對1月生產者物價指數（PPI）及日前公布的上月消費者物價指數（CPI）感到寬慰，這些數據似乎預示個人消費支出物價指數（PCE）將趨向溫和。PCE是聯準會偏好的通膨指標，預定本月稍晚發布。

不過，Siebert公司投資長馬雷克認為，這種因關稅暫緩而帶來的正面動能，可能無法持續太久。

他表示：「市場周五會面臨壓力，並沒有足夠明確的刺激因素來支撐市場這樣的表現...沒有任何東西能合理解釋（前市的）這種尾盤走勢。我非常仔細聆聽總統的談話，但裡面並沒有任何特別有利於市場的內容。人們會在周五試圖釐清這一切的意涵。」

另外，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達在14日提交的監管文件顯示，該公司在去年第4季將安謀的持股削減44%至110萬股，但新增對中國自動駕駛新創業者文遠知行的持股，消息激勵文遠知行早盤股價飆漲96%。輝達股價漲1.1%。

文遠知行2017年成立，2024年10月在那斯達克上市，成為「全球通用自動駕駛第一股」，是2024年中國公司赴美的IPO大案之一。

關稅 投資 那斯達克

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