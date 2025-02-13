蔡崇信評DeepSeek：證明開源價值 要將更多資源投入AI

阿里巴巴聯合創辦人、董事局主席蔡崇信13日表示，當下的AI競爭下，每個人都處於一場相當緊張的比賽中。而DeepSeek的成功證明開源的價值，未來要將更多資源投入AI應用當中。（美聯社）

中國人工智慧（AI ）公司DeepSeek （深度求索）震撼全球AI產業。阿里巴巴董事局主席蔡崇信13日表示，當下的AI競爭下，每個人都處於一場相當緊張的比賽中。而DeepSeek的成功證明開源的價值，未來要將更多資源投入AI應用當中。

第一財經報導，蔡崇信13日出席於阿拉伯聯合大公國舉辦的「World Governments Summit 2025高峰會」。他就阿里巴巴面對DeepSeek和Grok（特斯拉創辦人馬斯克旗下AI新創公司xAI開源聊天機器人）的競爭處於哪個位置時表示，在AI競賽裡，總是下一個推出的模型比較好一些，總是會不斷有其他人推出更好的東西，這就是未來要發生的事情，並透露自己會使用很多市面上的AI產品。

蔡崇信認為，DeepSeek的成功證明了可使用一些工程創新來大幅降低大語言模型的訓練和推理成本。同時，在AI基礎設施上的投入之外，投資AI應用的價值也很重要。他將對前沿模型的投資比作教育，必須開始問自己，開發AI的目的是什麼。「是要讓他們贏得每一個諾貝爾獎 嗎？還是讓他們都有所不同？世界上有很多問題需要解決，我們需要使用AI、應用AI，將更多資源投入到AI應用中。」

蔡崇信還提到，DeepSeek教會大家開源的價值。他解釋，「如果今天你人生唯一的目標是開發一個閉源AI系統，一個最聰明的博士生，諾貝爾獎得主，我個人認為這種努力的價值正在接近零。」

蔡崇信表示，要利用開源社群對生態系統的槓桿作用。隨著開源帶來生態系統的發展，未來較小的模型可能會激增，以適應各種需求。若只是淘寶要開發一個非常聰明的購物助手，那就不需要1兆個參數的大型語言模型。在開源的發展下，大大小小的企業都可以共同開發AI，為AI的力量做出貢獻。

同日稍早，蔡崇信正式對外證實蘋果將在AI方面與阿里巴巴合作。他表示，蘋果在中國需要本地化的合作夥伴，為他們的手機服務。蘋果一直非常挑剔，他們與中國多家公司接洽。最終，選擇與阿里巴巴做生意。「非常幸運，也非常榮幸能夠與蘋果這樣的偉大公司做生意。」

美國科技媒體《The Information》日前曾指，蘋果計劃利用阿里巴巴在AI和大數據領域的技術優勢，提供個性化、本地化的服務。雙方合作意向達成後，迅速展開聯合開發工作，並已將相關AI功能提交中國監管部門審批。

在上數消息證實之後，13日下午，阿里巴巴港股漲幅一度擴大至9%，股價創3年新高，尾盤漲幅收窄至不到3%，最終以116.7港元/股，2.55%漲幅收盤。