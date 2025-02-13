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美股無視雙利空走揚 台積電ADR卻跌逾3%

編譯林文彬／綜合外電
美國股市13日早盤全面小漲，通膨數據高於預期和貿易利空無礙大盤上攻。路透
美國股市13日早盤全面小漲，通膨數據高於預期和貿易利空無礙大盤上攻。路透

即使通膨數據再次高於預期，全球貿易緊張情勢也揮之不去，美國股市13日早盤仍全面小漲，企業財報也仍是投資人關注焦點。

美股史坦普500指數13日早盤上漲0.11%，報6,058.43點，道瓊工業指數漲0.14%至44,430.33點，那斯達克綜合指數漲近0.3%。費城半導體指數13日早盤也上揚，但台積電ADR逆勢走低，最多下跌3.46%，報199.23美元。

美國勞工統計局13日公布，1月生產者物價指數（PPI）比一個月前上漲0.4%，漲幅大於經濟學家預估的0.3%，去年12月漲幅也上修為0.5%。這項數據再次證明通膨降溫進展已停滯，甚至有回升之虞，美國聯準會（Fed）將暫時維持利率不變的預期隨之升高。

決策官員也正等待美國總統川普進一步闡明政策，特別是持續推升消費者通膨預期的關稅。川普已在社群媒體Truth Social上表示，將在美東時間13日下午1時（台北時間14日凌晨2時）舉行對等關稅記者會。

另一方面，美國企業去年第4季財報持續出爐，Airbnb、Coinbase和Palo Alto Networks等公司預計美股13日收盤後將公布財報。在全年財測獲得上修及獲利優於預期帶動下，網路硬體製造商思科（Cisco）股價13日早盤勁揚逾6%。Reddit去年第4季用戶人數低於分析師預期，該公司股價13日早盤重挫逾9%。

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