通膨升溫跡象 1月整體及核心PPI年升幅普遍高於預估

美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美國今年1月各項生產者物價指數（PPI）普遍都超出預估，而且還大幅上修去年12月的升幅，顯示通膨壓力蠢蠢欲動，聯準會 （Fed）降息 的時間可能進一步延後，且今年降息幅度可能最多只有1碼的空間。另外，上周申領失業給付人數略微幅減少。

美國勞工部 13日公布，1月整體PPI月升0.4%，高於預估的0.3%，且去年12月的升幅由0.2%上修到0.5%；年升3.5%，高於預估的3.3%，且12月時的年升幅也由3.3%上修到3.5%；PPI超高。

扣除能源及食品之後的核心PPI，月升0.3%，符合預估，去年12月升幅由0%上修到0.4%；比去年同期上升3.6%，高於預估的3.5%，去年12月的年升幅則由3.5%上修到3.7%。

扣除能源、食品及貿之後的雙核心PPI月升0.3%，高於預估的0.2%，去年12月升幅由0.1%上修到0.4%；比去年同期上升3.4%，高於預估的3.1%，去年12月升幅則由3.3%上修到3.5%。

經濟學者表示，1月PPI升幅高於預估，且去年12月升幅大幅上修，加上前一天公布的1月消費者物價指數（CPI）升幅也高於預估，至少顯示通膨依然黏著，將使Fed對於降息將更加審慎。

另外，最新一周（2月8日止）首次申領失業給付人數為21.2萬人，比預估的21.6萬人略低，也低於前周的22萬人；連續申領人數（2月1日止）為185萬人，低次預估的188.2萬人，也低於之前一周的188.6萬人。