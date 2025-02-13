我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基：烏克蘭需上談判桌 不接受美俄雙邊協議

川普：今日下午1時 宣布課「對等關稅」計畫

通膨升溫跡象 1月整體及核心PPI年升幅普遍高於預估

編譯任中原／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美國今年1月各項生產者物價指數（PPI）普遍都超出預估，而且還大幅上修去年12月的升幅，顯示通膨壓力蠢蠢欲動，聯準會（Fed）降息的時間可能進一步延後，且今年降息幅度可能最多只有1碼的空間。另外，上周申領失業給付人數略微幅減少。

美國勞工部13日公布，1月整體PPI月升0.4%，高於預估的0.3%，且去年12月的升幅由0.2%上修到0.5%；年升3.5%，高於預估的3.3%，且12月時的年升幅也由3.3%上修到3.5%；PPI超高。

扣除能源及食品之後的核心PPI，月升0.3%，符合預估，去年12月升幅由0%上修到0.4%；比去年同期上升3.6%，高於預估的3.5%，去年12月的年升幅則由3.5%上修到3.7%。

扣除能源、食品及貿之後的雙核心PPI月升0.3%，高於預估的0.2%，去年12月升幅由0.1%上修到0.4%；比去年同期上升3.4%，高於預估的3.1%，去年12月升幅則由3.3%上修到3.5%。

經濟學者表示，1月PPI升幅高於預估，且去年12月升幅大幅上修，加上前一天公布的1月消費者物價指數（CPI）升幅也高於預估，至少顯示通膨依然黏著，將使Fed對於降息將更加審慎。

另外，最新一周（2月8日止）首次申領失業給付人數為21.2萬人，比預估的21.6萬人略低，也低於前周的22萬人；連續申領人數（2月1日止）為185萬人，低次預估的188.2萬人，也低於之前一周的188.6萬人。

降息 勞工部 聯準會

上一則

川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

下一則

遊戲業績旺 Sony調升全年財測

延伸閱讀

伊爾艾朗估Fed將按兵不動很久 市場預期只會在12月降息1碼

伊爾艾朗估Fed將按兵不動很久 市場預期只會在12月降息1碼
美上月CPI年增3% 白宮：拜登留下的爛攤子

美上月CPI年增3% 白宮：拜登留下的爛攤子
美國1月CPI成長超預期 白宮：拜登留下的爛攤子

美國1月CPI成長超預期 白宮：拜登留下的爛攤子
美1月CPI年增3.0%通膨意外加速 川普發文怪罪拜登

美1月CPI年增3.0%通膨意外加速 川普發文怪罪拜登

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

和川普低調過招 NVIDIA去年就布局 傳悄悄延攬關係戶

2025-02-09 05:20
中國公司字節跳動旗下短影音平台TikTok的logo。（路透）

馬斯克退出TikTok收購戰 WSJ曝這3大科技巨頭有興趣

2025-02-08 19:40
電子商務巨頭亞馬遜的業績預期令投資人失望，股價下跌4.05%。該公司預計第1季營收將成長5%至9%，這是有記錄以來的最低增幅。美聯社

川普再放話徵收對等關稅 道指跌逾400點 股指本周走低

2025-02-07 16:50
億萬富翁馬斯克。（路透）

馬斯克開價974億「低價收購OpenAI」 奧斯曼秒拒：不了謝謝

2025-02-10 18:46
美國股市6日早盤小漲，蘋果晶片供應商Skyworks股價重挫近三成。路透

美股早盤微漲 這檔蘋概股暴跌近三成

2025-02-06 10:10
為防止敏感資訊外洩，從華府到首爾，多國政府爭相禁止官方裝置使用DeepSeek。路透

異軍突起旋遭多國封殺 DeepSeek爭議和影響一次看

2025-02-07 10:52

超人氣

更多 >
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
精主是誰？迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲也被點名

精主是誰？迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲也被點名
外送員一舉動 連店員都氣到塞紙條要顧客「給他一星差評」

外送員一舉動 連店員都氣到塞紙條要顧客「給他一星差評」
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？
法國名廚家傳雞湯麵簡單爽口 淋湯前加一味最驚喜

法國名廚家傳雞湯麵簡單爽口 淋湯前加一味最驚喜