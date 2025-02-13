我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澤倫斯基：烏克蘭需上談判桌 不接受美俄雙邊協議

川普：今日下午1時 宣布課「對等關稅」計畫

川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國一檔大型科技股已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未收黑。(路透)
美國一檔大型科技股已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未收黑。(路透)

掌管臉書的Meta平台公司股價截至12日已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未單日收黑。在Meta股價節節攀升之際，Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）大舉拋售Meta股票，套現近2,200萬美元。

Meta股價1月16日以來每個交易日都上漲，12日收漲0.78%至725.38美元，續創歷史新高。Meta股價連續18個交易日上漲，已改寫美股那斯達克100指數現有成分股史上最長連漲紀錄，過去18個交易日漲幅達到18.7%。

Meta股價漲勢由五花八門的消息驅動，首先是查克柏格1月宣布Meta 2025年打算對人工智慧（AI）計畫投資多達650億美元，金額遠高於原先預期。其次，Meta財報也凸顯AI已改善向數十億名用戶打廣告的精準度，為財務帶來效益。另外，在Meta聚焦於AI人才之際，該公司10日也開始通知員工裁員。

即使中國AI新創公司DeepSeek取得進展引發憂慮，Meta股價仍持續上攻。投資人認為DeepSeek取得成功形同對開放原始碼模型投下認同票，Meta旗下Llama也採用這類模型。另一方面，Meta據傳也正協商收購南韓AI晶片新創公司FuriosaAI，此舉可望進一步強化Meta AI能力。

Riverpark Capital投資組合經理人帝恩霍芬（Conrad Van Tienhoven）說：「我長期以來一直視Meta為可能僅次於輝達的AI最大受益者，我認為認同這種想法的人已增加。」

另一方面，根據最近提交給美國證管會（SEC）的申報文件，查克柏格2月10日透過Chan Zuckerberg Initiative基金會，以每股712.2至720.65美元價碼拋售Meta A類普通股，進帳2,197萬美元。Chan Zuckerberg Initiative也以每股713.05至720.38美元拋售Meta股票，變現約365萬美元。

AI 投資 查克柏格

上一則

伊爾艾朗估Fed將按兵不動很久 市場預期只會在12月降息1碼

下一則

通膨升溫跡象 1月整體及核心PPI年升幅普遍高於預估

延伸閱讀

承上意 甘迺迪中心任命川普掌董事會 官網換上多位欽點董事

承上意 甘迺迪中心任命川普掌董事會 官網換上多位欽點董事
川普先後與普亭、澤倫斯基通話 協商俄烏停戰

川普先後與普亭、澤倫斯基通話 協商俄烏停戰
NASA數百員工被資遣…川普政府拋優離方案 約7.5萬聯邦員工點頭

NASA數百員工被資遣…川普政府拋優離方案 約7.5萬聯邦員工點頭
川普頻推翻美國一貫外交政策 WSJ：台灣愈來愈害怕被當籌碼

川普頻推翻美國一貫外交政策 WSJ：台灣愈來愈害怕被當籌碼

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

和川普低調過招 NVIDIA去年就布局 傳悄悄延攬關係戶

2025-02-09 05:20
中國公司字節跳動旗下短影音平台TikTok的logo。（路透）

馬斯克退出TikTok收購戰 WSJ曝這3大科技巨頭有興趣

2025-02-08 19:40
電子商務巨頭亞馬遜的業績預期令投資人失望，股價下跌4.05%。該公司預計第1季營收將成長5%至9%，這是有記錄以來的最低增幅。美聯社

川普再放話徵收對等關稅 道指跌逾400點 股指本周走低

2025-02-07 16:50
億萬富翁馬斯克。（路透）

馬斯克開價974億「低價收購OpenAI」 奧斯曼秒拒：不了謝謝

2025-02-10 18:46
美國股市6日早盤小漲，蘋果晶片供應商Skyworks股價重挫近三成。路透

美股早盤微漲 這檔蘋概股暴跌近三成

2025-02-06 10:10
為防止敏感資訊外洩，從華府到首爾，多國政府爭相禁止官方裝置使用DeepSeek。路透

異軍突起旋遭多國封殺 DeepSeek爭議和影響一次看

2025-02-07 10:52

超人氣

更多 >
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
精主是誰？迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲也被點名

精主是誰？迪麗熱巴再爆未婚生子 劉亦菲也被點名
外送員一舉動 連店員都氣到塞紙條要顧客「給他一星差評」

外送員一舉動 連店員都氣到塞紙條要顧客「給他一星差評」
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？
法國名廚家傳雞湯麵簡單爽口 淋湯前加一味最驚喜

法國名廚家傳雞湯麵簡單爽口 淋湯前加一味最驚喜