川普就職後竟天天漲 這檔股票連18紅 老闆趁機套現2200萬

美國一檔大型科技股已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未收黑。(路透)

掌管臉書的Meta平台公司股價截至12日已連續18個交易日上漲，也就是美國總統川普就職以來從未單日收黑。在Meta股價節節攀升之際，Meta執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）大舉拋售Meta股票，套現近2,200萬美元。

Meta股價1月16日以來每個交易日都上漲，12日收漲0.78%至725.38美元，續創歷史新高。Meta股價連續18個交易日上漲，已改寫美股那斯達克100指數現有成分股史上最長連漲紀錄，過去18個交易日漲幅達到18.7%。

Meta股價漲勢由五花八門的消息驅動，首先是查克柏格1月宣布Meta 2025年打算對人工智慧（AI ）計畫投資 多達650億美元，金額遠高於原先預期。其次，Meta財報也凸顯AI已改善向數十億名用戶打廣告的精準度，為財務帶來效益。另外，在Meta聚焦於AI人才之際，該公司10日也開始通知員工裁員。

即使中國AI新創公司DeepSeek取得進展引發憂慮，Meta股價仍持續上攻。投資人認為DeepSeek取得成功形同對開放原始碼模型投下認同票，Meta旗下Llama也採用這類模型。另一方面，Meta據傳也正協商收購南韓AI晶片新創公司FuriosaAI，此舉可望進一步強化Meta AI能力。

Riverpark Capital投資組合經理人帝恩霍芬（Conrad Van Tienhoven）說：「我長期以來一直視Meta為可能僅次於輝達的AI最大受益者，我認為認同這種想法的人已增加。」

另一方面，根據最近提交給美國證管會（SEC）的申報文件，查克柏格2月10日透過Chan Zuckerberg Initiative基金會，以每股712.2至720.65美元價碼拋售Meta A類普通股，進帳2,197萬美元。Chan Zuckerberg Initiative也以每股713.05至720.38美元拋售Meta股票，變現約365萬美元。