我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

台中新光三越氣爆已釀4死20傷 內部滿目瘡痍

亞洲最富有家族誰上榜？面對川普關稅 將遇多重挑戰

編譯季晶晶／即時報導
川普關稅料將給亞洲富豪家族主導的企業帶來重大挑戰。圖為三星電子會長李在鎔。(美聯社)
川普關稅料將給亞洲富豪家族主導的企業帶來重大挑戰。圖為三星電子會長李在鎔。(美聯社)

美國總統川普再掌白宮才短短數周就以外交謾罵、關稅威脅等手段震撼全球，彭博資訊整理出2025年亞洲最富有的25個家族，指出他們主導的企業在未來四年遭遇的最大問題就是：川普關稅，以及其他國家的報復性關稅，會多廣泛和持久。

如果長久打關稅戰，南韓三星電子集團李氏家族（排第10名，資產約227億美元）和掌握中國鋁產品製造商宏橋集團的張家（排第11名，資產約219億美元）將面臨風險。

亞洲最富有家族排行榜的榜首，是印度信實工業董事長安巴尼的家族（資產約905億美元）。由於川普和印度總理莫迪互動熱絡，印度的億萬富豪顯得較為處變不驚。

兩岸三地排名居前的富豪家族是：第五名，香港新鴻基地產創辦人郭得勝的家族（資產約356億美元）；第六名，台灣國泰人壽創辦人蔡氏兄弟的家族，蔡家目前擁有台灣兩大金融控股公司的股權，並進軍房地產與電信等產業（資產估約309億美元）；以及第12名，旗下有新世界發展和周大福公司的香港鄭家（資產約218億美元）。

馬來亞銀行證券（Maybank Securities）分析，川普關稅有可能加速「中國加一」趨勢，將外商投資重新導向東南亞。最富有家族排行榜第二名、泰國Chearavanont家族（資產約426億美元）旗下CP集團的食品生產部門可能是贏家之一。

新加坡管理大學行銷學系教授Nirmalya Kumar指出未來還有其他風險。關稅可能進一步削弱中國正在放緩的經濟，這可能會使美元走強；而川普的經濟民族主義可能刺激其他國家減少對中國和外國的依賴。

他補充說，從好的方面看，亞洲企業集團傾向於多樣化，並緊密交叉持股，這對市場的瞬息萬變多少形成緩衝。

關稅 川普 印度

上一則

美元恐因關稅「七傷拳」終走貶？日圓韓元等亞幣也脆弱

延伸閱讀

川普先後與普亭、澤倫斯基通話 協商俄烏停戰

川普先後與普亭、澤倫斯基通話 協商俄烏停戰
霍楚校園手機禁令遇上川普移民政策 移民家庭籲暫緩

霍楚校園手機禁令遇上川普移民政策 移民家庭籲暫緩
美上月CPI年增3% 白宮：拜登留下的爛攤子

美上月CPI年增3% 白宮：拜登留下的爛攤子
上任第一天速降物價遭打臉?川普談話轉趨謹慎

上任第一天速降物價遭打臉?川普談話轉趨謹慎

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。（記者吳康瑋／攝影）

和川普低調過招 NVIDIA去年就布局 傳悄悄延攬關係戶

2025-02-09 05:20
中國公司字節跳動旗下短影音平台TikTok的logo。（路透）

馬斯克退出TikTok收購戰 WSJ曝這3大科技巨頭有興趣

2025-02-08 19:40
電子商務巨頭亞馬遜的業績預期令投資人失望，股價下跌4.05%。該公司預計第1季營收將成長5%至9%，這是有記錄以來的最低增幅。美聯社

川普再放話徵收對等關稅 道指跌逾400點 股指本周走低

2025-02-07 16:50
億萬富翁馬斯克。（路透）

馬斯克開價974億「低價收購OpenAI」 奧斯曼秒拒：不了謝謝

2025-02-10 18:46
美國股市6日早盤小漲，蘋果晶片供應商Skyworks股價重挫近三成。路透

美股早盤微漲 這檔蘋概股暴跌近三成

2025-02-06 10:10
為防止敏感資訊外洩，從華府到首爾，多國政府爭相禁止官方裝置使用DeepSeek。路透

異軍突起旋遭多國封殺 DeepSeek爭議和影響一次看

2025-02-07 10:52

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？