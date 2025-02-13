亞洲最富有家族誰上榜？面對川普關稅 將遇多重挑戰

川普關稅料將給亞洲富豪家族主導的企業帶來重大挑戰。圖為三星電子會長李在鎔。(美聯社)

美國總統川普 再掌白宮才短短數周就以外交謾罵、關稅 威脅等手段震撼全球，彭博資訊整理出2025年亞洲最富有的25個家族，指出他們主導的企業在未來四年遭遇的最大問題就是：川普關稅，以及其他國家的報復性關稅，會多廣泛和持久。

如果長久打關稅戰，南韓三星電子集團李氏家族（排第10名，資產約227億美元）和掌握中國鋁產品製造商宏橋集團的張家（排第11名，資產約219億美元）將面臨風險。

亞洲最富有家族排行榜的榜首，是印度 信實工業董事長安巴尼的家族（資產約905億美元）。由於川普和印度總理莫迪互動熱絡，印度的億萬富豪顯得較為處變不驚。

兩岸三地排名居前的富豪家族是：第五名，香港新鴻基地產創辦人郭得勝的家族（資產約356億美元）；第六名，台灣國泰人壽創辦人蔡氏兄弟的家族，蔡家目前擁有台灣兩大金融控股公司的股權，並進軍房地產與電信等產業（資產估約309億美元）；以及第12名，旗下有新世界發展和周大福公司的香港鄭家（資產約218億美元）。

馬來亞銀行證券（Maybank Securities）分析，川普關稅有可能加速「中國加一」趨勢，將外商投資重新導向東南亞。最富有家族排行榜第二名、泰國Chearavanont家族（資產約426億美元）旗下CP集團的食品生產部門可能是贏家之一。

新加坡管理大學行銷學系教授Nirmalya Kumar指出未來還有其他風險。關稅可能進一步削弱中國正在放緩的經濟，這可能會使美元走強；而川普的經濟民族主義可能刺激其他國家減少對中國和外國的依賴。

他補充說，從好的方面看，亞洲企業集團傾向於多樣化，並緊密交叉持股，這對市場的瞬息萬變多少形成緩衝。