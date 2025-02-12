CPI漲幅超出預期 10年期美債殖利率大漲 道指跌逾200點

由於1月消費者物價漲幅超出預期，引發人們對通膨可能再度爆發的擔憂，利率大幅上揚，史坦普500指數大跌。美聯社

由於1月消費者物價漲幅超出預期，引發人們對通膨可能再度爆發的擔憂，利率大幅上揚，史坦普500指數大跌。

史指收跌16.53點或0.27%報6051.97點，道瓊工業指數下跌225.09點或0.5%至4萬4368.56點。那斯達克指數小漲6.09點或0.03%收1萬9649.95點。

富國銀行投資研究所全球股票和實物資產主管薩馬納表示：「高於預期的 CPI證實了投資人對於通膨過高的擔憂，這將使聯準會 保持觀望態度而不是降息。」「即使風險市場可能走高，但其走勢將比過去兩年更加動盪。」

1月消費者物價指數(CPI)當月上漲0.5%，年率達3%，隨後股市出現拋售。兩項增幅均高於《道瓊》調查經濟學家預期的0.3%和2.9%。剔除波動較大的食品和能源價格，核心CPI當月上漲0.4%，過去12個月上漲3.3%，也都高於預期。

作為房貸、車貸和信用卡費率指標的10年期美國公債殖利率 盤中躍升至4.66%的高點。亞馬遜和Alphabet等一些大型科技股下跌；面臨支出放緩和經濟疲軟風險的消費股和銀行股也出現下跌。

美國眾議院議長強森的評論提振了市場人氣。通用汽車、福特汽車和禮來公司的股價均呈現上漲趨勢。

特斯拉、蘋果和Palantir的上漲也抑制了跌幅。CVS Health第4季獲利大幅超出預期，股價上漲14.95%。

最新的通膨數據使得聯準會近期恢復降息行動的可能性降低，現在人們擔心下一步行動甚至可能是升息。

聯準會主席鮑爾在眾議院金融服務委員會作證時表示，最新的CPI數據提醒我們，聯準會在使通膨接近2%的目標方面取得了「巨大進展」，但「尚未完全實現」。

他在本周第二次國會山莊聽證會中對議員們表示：「我們希望暫時保持政策限制。」鮑爾11日在向參議院銀行委員會作證時表示，聯準會並不急於進一步降息。

總統川普在CPI數據公布之前表示利率應該降低。

華頓商學院教授席格不確定「七巨頭」公司是否能夠繼續保持強勁走勢，並預計其他產業的公司可能會開始表現出色。

他說，「現在有兩個市場：一邊是『七巨頭』，其中特斯拉的本益比在30至35；然後另一邊是其他493支股票，本益比接近19。對我來說，這個價格非常合理。」他指的是這些股票的本益比估值：「我經常說20是均衡本益比，所以這實際上須視情況而定。」

他問：「哪個類股會成為下一輪牛市的領頭​羊呢？」

在1月通膨報告和市場持續波動引發的拋售中，交易員趁低買入，推動量子計算類股飆升。

Rigetti Computing上漲6.62%，D-Wave Quantum上漲13.32%，BTQ Technologies上漲6.75%%，IonQ也上漲0.8%。自今年年初以來，這些股票均遭受重創。

白宮 表示，川普總統可能會在13日與印度總理莫迪會晤之前宣布對其他國家的進口產品徵收互惠關稅。

在被問及川普即將發表的聲明時，白宮新聞秘書萊維特在白宮告訴記者：「我確實相信這將在明天首相訪問之前發布。」

CVS上漲14.95%，創25年來最佳單日漲幅。上次最佳表現出現在1999年10月6日的18.2%；超越史上次佳表現2008年10月28日的13.9%。

該公司第4季獲利和營收超出華爾街的預期。雖然該股過去一年表現不如大盤，過去12個月下跌逾17%，但今年以來其表現優於大盤，漲幅逾 42%。

小型股出現大跌，使得該指數本就艱難的一周雪上加霜。

羅素2000指數下跌0.87%。相較之下，史指僅下跌0.27%。

加上12日跌幅，羅素2000指數本周來已下跌逾1%；同期史指上揚約0.5%。