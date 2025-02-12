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川普關稅威脅助長「辛奇溢價」一度攀抵10%

編譯吳孟真／綜合外電
川普月初宣布對關鍵貿易夥伴的關稅政策，造成比特幣大跌，卻推升了南韓加密幣市場的「辛奇溢價」現象。路透
川普月初宣布對關鍵貿易夥伴的關稅政策，造成比特幣大跌，卻推升了南韓加密幣市場的「辛奇溢價」現象。路透

美國總統川普對關鍵貿易夥伴的最新關稅威脅，在南韓加密貨幣市場造成「辛奇溢價」（kimchi premium）的現象，也就是南韓和國際市場間的加密幣價差。

南韓前鋒報報導，川普本月初宣布對中國大陸輸美產品全面加徵10%關稅，並對加、墨兩國全面課徵25%關稅後，全球比特幣價格暴跌，但該虛幣在南韓的需求仍高。然而，由於比特幣在南韓價格下跌速度較慢，當地最大加密幣交易平台Upbit和全球性的加密幣交易所幣安（Binance）間的價差，在2月3日攀抵近10%，是截至當時的近十個月來最大。

產業官員認為，「辛奇溢價」可能反映南韓投資人試圖利用加密幣對貿易戰避險。而儘管溢價最後在11日收斂至4%左右，專家態度依然謹慎，認為此價差仍處於令人憂心的水準。

南韓加密幣市場持續的溢價現象，大多來自封閉的市場環境所造就的高需求。當地加密幣交易所，只有散戶投資人被允許交易，但不得交易有助價格發現的衍生性商品。

儘管有這些限制，南韓投資人持續對加密幣表現出強烈興趣。南韓金融監管服務局（FSS）11日公布數據顯示，截至上個月，南韓五大加密貨幣交易平台的交易總額為10.65兆韓元（73.3億美元），是去年元月5.21兆韓元的近兩倍。

上述五大交易平台之一的Korbit研究主管金民升（音譯，Kim Min-seung）表示，「因加密幣歷史相對較短，讓人難以定義溢價到達『令人擔心』程度的確切關卡」，「關鍵在於，這個價格失真的現象源自於南韓當地阻礙價格發現效率的封閉市場環境」。

隨著川普貿易政策持續攪動全球市場，「辛奇溢價」可能會繼續反映廣泛的經濟不確定性，以及投資人在具限制性的市場中所持續面臨的挑戰。

南韓 投資 川普

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