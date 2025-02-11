消化鮑爾證詞 憂關稅衝擊 史指微揚 道指漲逾百點

聯準會主席鮑爾11日在參議院銀行委員會發表講話時，暗示聯準會不需要迅速放鬆貨幣政策。美聯社

投資 人消化了聯準會 主席鮑爾 （Jerome Powell）對利率的謹慎評論，史坦普500指數小幅上漲。在美國關稅和全球貿易戰可能升級的背景下，人們仍然對經濟走向感到擔憂。

史指上漲2.06點或0.03%收6068.5點，那斯達克指數下跌70.41點或0.36%收1萬9643.86點。道瓊工業指數上漲123.24點或0.28%至4萬4593.65點。

蘋果上漲2.18%；《The Information》報導，該公司正與阿里巴巴合作為中國iPhone用戶開發人工智慧(AI)功能，從而遏制了美股的跌幅。

鮑爾稍早在參議院銀行委員會發表講話時，暗示聯準會不需要迅速放鬆貨幣政策。

他在本周國會山莊兩次露面中首次表示：「由於我們的政策立場現在比以前寬鬆得多，經濟依然強勁，我們不需要急於調整政策立場。」他認為經濟「總體強勁」，勞動市場「穩固」，並表示通膨正在緩解，但仍高於聯準會2%的目標。

鮑爾11日和12日將出席國會聽證會。川普總統當前傾向對美國貿易夥伴徵收關稅，而美國政府在對待聯準會的態度上也發出混雜的訊息。

川普10日簽署了對所有進口到美國的鋼鐵和鋁徵收新關稅的協議。

投資人正在期待12日公布的最新消費者物價指數(CPI)報告等最新通膨數據，而生產者物價指數(PPI)將於13日公布。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「我的確認為市場正在原地踏步，聽從鮑爾的講話，等待觀察明天的CPI會帶來什麼。」並補充說：「我相信投資人確實會根據獲利成長來推高股價，而不是期待本益比倍數擴張。」

他說：「對於獲利，唯一的擔憂可能是本季熱情部分是由於下季的財測被取消。」「未來幾個月必須要看到的問題是，我們是否確實看到在川普預期的關稅前訂單加速增加，並且人為地提振了經濟好轉的表象？」

富達全球宏觀主管蒂默(Jurrien Timmer)表示，多頭市場正出現放緩跡象。

他在X貼文中表示：「美股的趨勢仍然向上，這使我得出結論：本輪周期性牛市將持續28個月。」「然而，只有62%的股票高於其200天移動平均線，出現一系列負向背離，這種情況往往發生在牛市的更成熟階段。對我來說這感覺像是球賽進入最後幾局。」

富國銀行認為，在下周公布財報前，Carvana還有更大的成長空間。

分析師蘭茲(David Lantz)將該汽車電商平台的目標價調升35美元至310美元，較10日收盤價上漲15.8%。並對該股給予加碼評級。

蘭茲承認，該股今年來表現強勁，漲幅略高於35%。不過，該分析師表示，他對該公司獲利「持樂觀態度」，並補充指出，外部股票上漲的潛力「看起來完好無損」。

摩根大通分析師古普塔(Rajat Gupta)也表示對股票持樂觀態度。他還給予該股加碼評級，目標價350美元，這意味著該股還有上漲30.7%的空間。

古普塔表示：「就目前的股票配置而言，雖然今年來股價表現優異且投資人情緒普遍積極，但出於一些原因，我們仍然認為風險回報具有吸引力。」

晶片製造商英特爾上漲6.07%，創1月17日以來的最佳單日表現；當時該股上漲逾9%。

過去一年，英特爾股價下跌逾51%。

FactSet數據顯示，非必需消費品部門下跌1.23%，在11個主要類股中表現最差。

特斯拉和萬豪國際集團分別下跌6.34%和5.4%，拖累了該類股

這是特斯拉連續第5個交易日下跌。與此同時，執行長馬斯克正將大量時間花在所謂的政府效率部以及與OpenAI的鬥爭上。奧本海默分析師羅許(Colin Rusch)在最新報告中表示，馬斯克帶頭收購OpenAI的行動「分散了人們對特斯拉所面臨挑戰的注意力」。