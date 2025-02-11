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金融時報：台積電本周美國董事會 可能有這3大宣布

編譯簡國帆／綜合外電
台積電本周將首度在亞利桑納州召開董事會。(路透)
台積電本周將首度在亞利桑納州召開董事會。(路透)

在川普總統可能以關稅強迫台積電把更多先進晶片產線移往美國之際，台積電本周將首度在亞利桑納州召開董事會，面對美國與台灣之間的微妙政治平衡，英國金融時報（Financial Times）報導，台積電的選項可能包括加速把先進製程移到亞利桑納州晶圓廠的腳步、在美國建立先進封裝產能以及承諾擴大投資，以說服川普不要對進口晶片課徵關稅。

台積電將在亞利桑納州召開董事會，與台灣經濟部次長江文若造訪華府，是個巧合，但這兩個行程的目標都很類似：儘可能降低川普規畫關稅的威脅。

川普想對進口半導體課稅，並取消在拜登晶片法誘因方案，更已暗示台積電「偷走」美國的晶片生意，還指控台灣政府仰賴美國的安全支持，卻沒付錢。商務部長提名人盧特尼克（Howard Lutnick）1月也說，台積電之前都「借力」美國取得晶片製造生意，「我們太依賴台灣了，我們必須…讓晶片在美國生產」。

金融時報指出，台積電的管理階層必須取得精妙的平衡，一方面必須說服川普，履行拜登政府的補貼承諾，另一方面，把太多生產移到美國不僅可能減弱其商業模式，在國內的政治難度也很高。一名親近台積電的人士說：「台積電對台灣政府的敏感度，必須要和對待美國政府與美國企業一樣高。」

關鍵膠著點之一是台積電位於台灣的研發中心。台積電長期以來能夠快速提高每個新世代製程的生產規模，同時維持高良率，要歸功於把研發工程師送到產線微調機械工具的做法，該公司經理人認為，把研發中心移到美國、或另在美國設立研發機構，都不是選項。

分析師指出，作為妥協，台積電可能加速把先進製程移到亞利桑納州晶圓廠的腳步，也可能承諾擴大投資。台積電亞利桑納州晶圓廠正在量產4奈米晶片，比台灣量產的晶片製程落後一代，之前已承諾2028年把2奈米晶片生產轉移到美國，約比台灣開始生產的時間慢兩年，並在2030年前讓亞利桑納州第三座晶圓廠上線。

知情人士透露，台積電董事會也可能決定在美國建立先進封裝產能。不過，台積電在加碼對美國承諾的同時，也可能仍以台灣為全球晶片製造核心。

觀察家認為，台積電的美國客戶也將必須幫忙說服華府，這些舉動足以證明擱置半導體關稅的正當性，TriOrient副總裁奈斯戴特（Dan Nystedt）表示，「蘋果、輝達（Nvidia）和其他晶片設計業者將首當其衝（晶片關稅）。」

科技專家指出，華府可能以關稅強迫台積電把多數營運搬到美國的想法，不切實際，也無視晶片業的現實。奈斯戴特指出，雖然台積電去年有70%營收來自北美，但直接「輸入美國的晶片非常少」，「多數都是裝配在將輸往中國、印度等地，安裝在iPhone與伺服器內，接著再輸往美國」。

許多分析師也說，美國關稅常適用於成品、而非次組件，美國海關要針對台積電為美國客戶生產的超多晶片，可能很「棘手」。

川普的發言也已直擊台灣的安全核心，台積電對台灣的重要性無庸置疑，華府更是支持台灣對抗中國併吞威脅的重要後盾。

川普的政策已衝擊台灣出口業者，他先前威脅對墨西哥和加拿大進口產品課徵25%關稅，已迫使鴻海集團和廣達等台灣企業考慮再度轉移伺服器產線。一家台灣代工廠的主管說：「取決於最終關稅水準，我們可能把部分產線移到美國或其他地方。」

台積電 晶片 關稅

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