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DeepSeek價值多少？創始人梁文鋒成為關鍵

記者黃雅慧／即時報導
DeepSeek創辦人梁文鋒。圖／取自央視新聞
DeepSeek創辦人梁文鋒。圖／取自央視新聞

DeepSeek近期在全球火爆，熱度延燒至投資界，該公司的估值引起市場關注。彭博調研估值區中間值在20億至300億美元，而此前中國AI投資人估值為80億美元至100億美元左右，目前估值差距極大。中國有媒體稱，DeepSeek融資口仍鎖得緊，且關鍵仍掌握在梁文鋒身上。

彭博對7位初創公司創始人及AI專家的調研顯示，預計DeepSeek的估值在10億美元到逾1,500億美元之間，估值區間的中間值為20億至300億美元。持有84%股份的梁文鋒或將躋身亞洲最富有的科技大亨行列。

加拿大一家電信公司Sweat Free Telecom的創始人查納克亞·拉姆德夫預測DeepSeek的估值能達到OpenAI最新3,000億美元估值的一半。如果其為真，代表梁文鋒持有的股份價值將達到1,260億美元，身價可能超過晶片巨頭輝達公司CEO黃仁勳的1,180億美元。

但從前述可知，估值差距極大，有分析師認為，1,500倍的估值差距可能反映市場對AI技術發展速度和商業化前景的不確定性。同時暴露出AI行業估值標準尚未完全統一的現狀。

事實上，因為DeepSeek目前未接受外部融資，所以很難對梁文鋒身家進行準確估值。雷遞網報導，百度集團2017年設立的獨立風投「百度風投」CEO高雪稱，雖然北京公司位於DeepSeek樓上，但沒有投資。他指出，DeepSeek在去年5月入駐時，便拜訪相關負責人，「但因為幻方的大模型業務沒有拆分獨立融資計劃，所以和其他VC一樣，目前沒能有幸成為DeepSeek的投資人。」

而DeepSeek在面對這一波浪潮是否開放融資成為市場關注焦點。投中網報導，有消息稱阿里將以100億美元估值，投資10億美元佔股10%，但該訊息隨即遭到闢謠，也有AI投資人表示，DeepSeek正與投資人接觸，透露估值是80億美元。而許多投資人，包含省級國資都想「跪一部分份額」進去，但目前DeepSeek融資口仍鎖得很緊。

投中網指出，近期有不少投資人找到梁文鋒，且給出的估值大概在前述數值之間，但梁文鋒並未給出承認或否認的正面回應，採取「打太極」策略。報導分析認為，這代表對於是否融資，DeepSeek內部並不統一，但主導權仍握在梁文鋒手上；此外，梁文鋒可能在極小圈子跟一些投資人接觸。

多家機構認為，中國國產大模型DeepSeek-R1的橫空出世引發全球資本重新評估中國資產，尤其是中國科技股的價值。

DeepSeek 投資 融資

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