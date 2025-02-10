無視川普鋼鋁關稅 科技股帶動美股收高

川普計劃在10日宣布對所有鋼鐵和鋁進口徵收25%的關稅。鋼鐵和鋁業股大幅上漲。美國鋁業公司(Alcoa)上漲2.21%。美聯社

因主要科技股表現優異，而交易員們擺脫了川普 總統最新的美國關稅 威脅，美股收高。

道瓊工業指數上漲167.01點或0.38%收4萬4470.41點，其中麥當勞上漲4.8%，漲幅最大。史坦普500指數上漲40.45點或0.67%收6066.44點；那斯達克指數上漲190.87點或0.98%收1萬9714.27點。

由於對通膨的擔憂以及對川普關稅計劃可能對美國經濟產生不利影響的擔憂，市場仍然感到不安。

川普9日告訴記者，他計劃在10日宣布對所有鋼鐵和鋁進口徵收25%的關稅。川普沒有具體說明何時徵收關稅，並指出他還將對對美國進口產品徵稅的國家徵收報復性關稅。川普之前已宣布對中國徵收關稅。

鋼鐵和鋁業股大幅上漲。美國鋼鐵公司和紐柯公司分別上漲4.79%和 5.58%。克里夫蘭克利夫斯(Cleveland-Cliffs)上漲17.99%，美國鋁業公司(Alcoa)上漲2.21%。

由於對中國人工智慧 新創公司DeepSeek的崛起的擔憂，1月下旬科技股遭遇拋售，市場情緒似乎有所改善，晶片製造商股價也出現上漲。輝達(Nvidia)上漲2.87%，而博通(Broadcom)和美光(Micron)分別上漲4.52%和3.93%。大型科技股Alphabet、亞馬遜和微軟也都有所上漲。

摩根大通跨資產策略主管貝西(Fabio Bassi)在給客戶的報告中表示：「DeepSeek的波動和對關稅的擔憂不會影響我們對風險資產的積極展望，尤其是在美國。短期內，預計關稅新聞和美國4月法案通過將持續波動，但我們仍將6500點作為史指年底的目標。」

本周一系列經濟數據將出爐，更多關稅威脅隨之而來。美國1月消費者物價指數(CPI)報告將於美東時間12日上午8:30公布，13日也將公佈初請失業金人數和生產者物價指數(PPI)報告。聯準會主席鮑爾也將於11日上午在國會發表演說。

瑞銀表示，雖然2025年開局坎坷，但科技股的樂觀前景依然完好。

截至10日，輝達股價今年至今下跌3.43%。Roundhill Magnificent 7 ETF(MAGS)在2025年幾乎沒有變動。

瑞銀在報告中指出，「由於科技獲利近期可見度較高，我們仍看好人工智慧主題，並維持對人工智慧半導體和領先雲端平台的正面看法。我們建議利用任何近期波動，透過逢低買入和結構化策略來增加對優質人工智慧股票的投資。」

摩根史坦利非常看好零售商從人工智慧中獲益。分析師古特曼(Simeon Gutman)在最近給客戶的報告中寫道：「零售業正處於人工智能、數據和自動化技術飛躍的最高點。」

他預計技術投資將使大型零售商能夠繼續加速發展。原因之一是它們財力雄厚，能夠進行投資發展，利用豐富的客戶數據以及廣告和自動化的優勢。

古特曼指出，沃爾瑪的資本支出計畫是排名第二的零售商好市多(Costco)的4倍。不僅如此，沃爾瑪的資本支出相當於前五大零售商資本支出總和的近60%，以及其他零售資本支出總和的70%。

美國商銀表示，人工智慧雲端正在涵蓋市場中不僅是人工智慧的部分領域。

分析師權吳成(Ohsung Kwon)在給客戶的最新報告中寫道，至今為止發布財報的公司整體資本支出仍然疲軟，而超大規模企業的人工智慧相關資本支出持續攀升。他指出，「七巨頭」財報公布後的股價反應顯示，相對於其支出，人們對其貨幣化的擔憂日益加劇，尤其是中國DeepSeek的出現讓美國市場「想起了人工智慧半導體的熊市」。

他指出，「與中國展開人工智慧軍備競賽期間的地緣政治風險，對美國半導體產業構成了威脅，而支出要求損害了大型科技公司在2022/23年所擁有的成本削減選擇。此外，至今公布財報的234家公司剔除『七巨頭』和科技股後的資本支出僅成長3%左右；與同比成長23%的總資本支出形成鮮明對比。」

史指已有300多家公司公布了上季業績，且業績平均都優於歷史平均水準。報告指出，平均每股獲利比預期高出4%。