我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普計畫取消個人所得稅 對薪水階級5影響

路透：OpenAI今年將敲定晶片設計 送交台積電生產

路透：OpenAI今年將敲定晶片設計 送交台積電生產

中央社舊金山/紐約10日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
OpenAI將於今年敲定晶片設計，送交台積電製造。(路透)
OpenAI將於今年敲定晶片設計，送交台積電製造。(路透)

路透披露，ChatGPT開發商OpenAI正加快腳步推進自家人工智慧（AI）晶片的開發，以降低對AI晶片大廠輝達（Nvidia）的依賴。OpenAI將於今年敲定晶片設計，送交台積電製造。

路透引述消息人士報導，OpenAI將在未來幾個月確定自家第一代晶片的設計，並交給晶圓代工龍頭台積電生產。第一代晶片設計送交晶圓代工廠生產的過程稱之為「下線」（tape out）。

OpenAI和台積電婉拒對路透的報導置評。

這項進展顯示OpenAI正按照計畫推進，以達成2026年在台積電量產晶片的目標。「下線」通常耗費數千萬美元，大約6個月的時間才能生產完整的晶片，除非OpenAI付出可觀的費用加速製造流程。首次下線的晶片不保證可以運作，一旦故障則須找出問題，再重新下線生產。

消息人士說，這個以訓練為主的AI晶片在OpenAI內部被視為戰略工具，以提高OpenAI與其他晶片供應商談判的籌碼。

倘若首次下線過程順利，OpenAI將得以量產自家第一個AI晶片，並可能在今年稍後測試作為輝達（Nvidia）晶片替代品的可行性。

OpenAI計畫於今年將晶片設計送交台積電，顯示這家新創公司在自家第一代晶片設計上進展快速。其他公司在晶片設計的過程可能會耗費更多年的時間。

OpenAI這個晶片由李察‧何（Richard Ho，音譯）領導的團隊和博通公司（Broadcom）設計開發，這個團隊的規模過去幾個月來倍增至40人。

李察‧何加入OpenAI一年多，過去曾任職Alphabet的谷歌（Google）。路透去年率先披露OpenAI和博通的合作。

AI 晶片 OpenAI

上一則

關稅引發美鋼鐵股漲勢 半導體股反彈 美股早盤走高

延伸閱讀

台積在美首開董事會 11日登場 牽動關稅戰

台積在美首開董事會 11日登場 牽動關稅戰
台積電先進製程移美 恐已勢不可擋

台積電先進製程移美 恐已勢不可擋
日本軟銀敲定400億美元投資案 將成OpenAI頭號金主

日本軟銀敲定400億美元投資案 將成OpenAI頭號金主
川普喊對台晶片課關稅 加州共和黨主席：是談判手段

川普喊對台晶片課關稅 加州共和黨主席：是談判手段

超人氣

更多 >
防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候

防水托特包重返好市多 網友：來得正是時候
川普嘲笑泰勒絲「看超級盃被狠噓」上傳天后尷尬瞬間影片

川普嘲笑泰勒絲「看超級盃被狠噓」上傳天后尷尬瞬間影片
物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

物美價廉不輸好市多 消費者還可考慮這店

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知

2025紅藍卡7項新規 退休族不可不知
洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷

洛城槍手對人群瘋狂掃射「超級豪宅」深夜1死5傷