美中電動車之爭 福特CEO：想贏必須先學其技術

中美角力下，美國福特汽車表示正積極應對來自大陸汽車產業的挑戰，然而其執行長法利（Jim Farley）表示，福特需要藉助大陸的技術專長才能實現這一目標。福特若想與大陸汽車業平起平坐甚至超越，就須學習並利用大陸的相關技術。圖／取自俄羅斯衛星通訊社微博

在美中兩國電動車 角力之下，美國福特汽車表示正積極應對來自中國汽車產業的挑戰，然而其執行長法利（Jim Farley）表示，福特需要藉助中國的技術專長才能實現這一目標。他稱，中國在電動車電池製造領域領先西方車企數年，福特若想與中國汽車產業平起平坐甚至超越，就必須學習並利用中國的相關技術。

據美國汽車資訊媒體《Carsccops》報導，法利近期在接受《紐約時報》採訪時指出，福特將透過獲取中國的智慧財產權，並結合自身的創新生態系統、美國的創造力、規模優勢以及與客戶的緊密聯繫，在全球範圍內與中國汽車產業競爭。

法利強調，「我們與他們（中國）競爭的方式是像他們20年前需要我們的知識產權（IP）一樣，獲取他們的IP，然後利用我們創新的生態系統、美國的創造力、強大的規模優勢以及與客戶的緊密聯繫，在全球範圍內戰勝他們。這將是拯救我們工業經濟最重要的一場競賽。」

報導稱，法利所言並非遙遠的計劃，而是正在發生的現實。福特正在興建的BlueOval電池園區就是一個例證，該園區預計於2026年完工，將生產依賴中國電池巨頭寧德時代技術的磷酸鐵鋰（LFP）電池。

《IT之家》指，LFP電池技術的起源或許鮮為人知，但依彭博此前的報導可知，LFP初由美國德州 大學的科學家所發現，隨後由A123系統公司（A123 Systems LLC）商業化。據悉，該公司曾獲得美國政府大量的資金支持。然而，由於電動車市場發展緩慢，A123最終破產 ，其資產包括電池智慧財產權被當時中國最大的汽車零件公司萬向集團收購。

另，據彭博報告，中國目前控制著全球83%的鋰離子電池製造的份額。同時，福特也正研發一款售價低於3萬美元的小型電動車，以因應中國平價電動車的競爭。儘管美國對中國進口汽車徵收的關稅暫時保護了福特，但也增加了在中國生產的Lincoln Nautilus運往美國的成本。

此外，路透提到，福特於2月5日發布最新財報顯示，該公司預計2025年其電動車和軟體業務的虧損將達到55億美元，與去年的虧損額持平，這顯示出福特在削減電池驅動車型成本方面仍面臨重大挑戰。福特新任財務長豪斯說，福特在電動車方面的損失包括對未來車款的大量投資，同時該公司還在增加產量並削減14億美元的成本。去年，福特混合動力車的銷量大約是電動車的兩倍。