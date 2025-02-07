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華為AI專利密集曝光 可減少占用記憶體

記者林茂仁／即時報導
華為AI專利密集曝光。（路透）
華為AI專利密集曝光。（路透）

根據大陸國家知識產權局發布的公告，近期華為技術有限公司（以下簡稱華為）有多個AI人工智慧領域的專利公布，

其中，2月7日，華為申請的「一種人工智慧模型處理方法及相關設備」專利，該專利提供了一種AI模型處理方法及相關設備，用於提升AI模型的性能。

大陸國家知識產權局同日公布的另一項發明專利「資料處理方法、交互方法、介質和設備」也來自華為，本專利也涉及人工智慧技術領域。

摘要顯示，在該方法中，電子設備通過大語言模型訓練得到用於描述應用功能的功能描述張量。電子設備在接收到用戶請求時，可以利用大語言模型對用戶請求和各個應用的功能描述張量進行訓練，得到用戶請求所要調用的目標應用。然後，由大語言模型基於目標應用的調用介面，調用目標應用執行用戶請求對應的功能。

由於功能描述張量是利用大語言模型進行訓練得到，無需由人工進行反復修改，過程簡單。並且，通過功能描述張量來描述應用的功能，還可以避免開發人員通過自然語言描述應用功能的主觀性，能夠更準確地描述應用的功能，有利於提高大語言模型確定出的目標應用的準確性。

1月28日，國家知識產權局公布的發明專利中有多項涉及人工智慧，其中有6項申請人是華為。當中，華為申請的「人工智慧模型的量化方法、處理系統和量化單元」專利備受市場關注。

摘要顯示，量化單元可以基於運行AI模型的計算設備的各個計算單元的處理粒度，將量化矩陣分割成多個適用於各個計算單元的處理粒度的分塊量化矩陣。量化單元可以對分塊量化矩陣進行量化處理，以得到量化後的分塊量化矩陣，並存儲在記憶體中，可以減少AI模型佔用的記憶體。量化矩陣可以是權重矩陣，也可以是啟動矩陣。

天眼查App顯示，2025年以來，華為公開的人工智慧領域專利已達26項。2月5日，華為公司董事長梁華在廣東省高質量發展大會上發言時提到，當前，人工智慧技術正處於加速發展階段，在千行百業的應用也迎來關鍵時期，抓住新機遇的關鍵是創新。

華為 人工智慧 AI

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