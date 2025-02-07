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不擔心DeepSeek衝擊 美4大CSP今年AI總支出將超3000億

編譯季晶晶、簡國帆／綜合外電
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亞馬遜、微軟、Google母公司Alphabet及Meta等美國四大雲端服務供應商（CSP）今年的資本支出總額預料將超過3,200億美元。美聯社
亞馬遜、微軟、Google母公司Alphabet及Meta等美國四大雲端服務供應商（CSP）今年的資本支出總額預料將超過3,200億美元。美聯社

美國科技大咖砸在人工智慧（AI）的支出今年將繼續支出，亞馬遜、微軟、Google母公司Alphabet及Meta等美國四大雲端服務供應商（CSP）的資本支出總額預料將超過3,200億美元，競相打造資料中心，並安裝AI晶片叢集。

美國四大CSP去年的資本支出已激增63%至創新高的2,460億美元，今年資本支出預測將再成長約30%至超過3,200億美元，在中國AI新創公司DeepSeek新模型引發AI營收可能下降的憂慮之際，這些科技巨擘的支出雄心令人意外。

Alphabet執行長皮伽已捍衛今年資本支出將比去年跳增42%到750億美元的計畫，表示AI機會「一如現在呈現般龐大，這就是為什麼你正看到我們正在投資，以滿足目前」的需求。他說，DeepSeek展現出新技術能讓AI更便宜，刺激新的研究面向，從而擴增需求。

微軟執行長納德拉兩周前也宣示，將支出800億美元壯大Azure，他重申他的信念，現在放慢支出，未能搶攻早期支持OpenAI的成果，相當愚蠢。

亞馬遜更提高今年支出到1,000億美元，多數將用於AWS雲端服務的資料中心和伺服器，執行長傑西形容AI「是一生一遇類型的商機」。

根據法國興業銀行統計，蘋果、輝達（Nvidia）及特斯拉等美股「科技七雄」的資本支出，已遠多於標普500指數的其他成分企業，去年總資本支出增加40%，增幅遠大於其餘493家企業的3.5%。科技七雄去年獲利總額成長約33%，也遠高於其他493家的5%。

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