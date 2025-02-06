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川普關稅恐推升通膨0.8個百分點 市場關注鮑爾國會作證

編譯季晶晶／即時報導
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聯準會主席鮑爾。（路透）
聯準會主席鮑爾。（路透）

川普總統尋求全面徵收關稅的作法，根據波士頓聯邦銀行6日發布的一份研究報告，將推升通膨率。市場密切關注聯準會主席11日和12日赴國會作證時有何評論。

波士頓聯邦銀行的報告顯示，川普將對自加拿大和墨西哥進口的商品徵收25%的關稅、對中國加徵10%，這會使聯準會通膨指標，個人消費支出物價指數（PCE），升高0.8個百分點。鑒於通膨率目前仍高於2%目標（12月PCE年增2.6%），這會給聯準會帶來麻煩。

聯準會同日宣布，鮑爾會在11日赴參院銀行委員會作證、隔天出席眾院金融服務委員會聽證會，這是他去年7月以來首度接受議員提問。

聯準會去年底結束前連續三次政策會議都降息。今年1月則按兵不動，維持基準利率在4.25%-4.5%區間。鮑爾在決策後記者會上表示，央行不急著進一步降息。

SGH Macro Advisor首席經濟學家Tim Duy指出，聯準會官員本周的發言明顯一致呼應鮑爾的說法。

達拉斯聯準銀行總裁洛根6日在國際清算銀行墨西哥城會議演講時說，只要勞動市場沒有趨軟，即使通膨降至接近聯準會2%目標，她也準備在「相當長一段時間內」按兵不動。她表示，利率可能已經接近中性水準，通膨持續降溫未必讓聯準會很快降息。 

芝加哥聯準銀行總裁古斯比表示，財政政策的不確定性可能導致降息次數減少。他重申，隨著聯邦資金利率接近中性水準，放慢降息速度有其道理。但他仍然預計利率會在未來12-18個月內下降。他周三警告過，切勿低估關稅對經濟和通膨的潛在影響。

聯準會 降息 利率

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