企業財報提振史指和那指 Honeywell拖累道指收跌

霍尼韋爾(Honeywell)的全年獲利財測不如分析師預期，該公司收盤下跌5.64%，拖累道指走低。該企業集團也宣布將分拆為3家公司。美聯社

投資 人關注最新一批企業業績，史坦普500指數連續第3個交易日上漲。

史指上漲22.09點或0.36%至6083.57點，那斯達克指數上漲99.66點或0.51%至1萬9791.99點。不過，道瓊工業指數下跌125.65點或0.28%收4萬4747.63點。

半導體股下跌，高通和Arm均下跌超過3.3%。Skyworks Solutions在公布上季業績後下跌24.67%。福特汽車預測2025年將是艱難的一年，股價也下跌7.49%。

霍尼韋爾(Honeywell)的全年獲利財測不如分析師預期，該公司收盤下跌5.64%，拖累道指走低。該企業集團也宣布將分拆為3家公司。

相較之下，國際菸草公司菲利普莫里斯第4季獲利和營收優於預期，股價飆升10.95%，創下新高紀錄。

Horizo​​n Investments投資組合管理主管希爾(Zachary Hill)表示：「今天的股價走勢確實讓人感覺有些特殊，這在很多時候都是在財報季看到的情況，投資人關注的是個別公司的基本面。」

與此同時，投資人似乎已經擺脫了對關稅 的擔憂。這種擔憂始於3日，美國總統川普上周末宣布對中國進口產品徵收10%的關稅，但暫停對墨西哥和加拿大商品徵收關稅後，讓市場情緒有所改善。

希爾補充說：「雖然這目前不會對物價走勢產生影響，但我們認為，這還會在一段時間內繼續影響投資人的考慮。」

華爾街目前正在等待1月就業報告，定美東時間7日上午8:30發布。接受《道瓊》調查的經濟學家預測1月非農業就業將增加16.9萬個，低於12月增加的25.6萬個。

關稅擔憂已使金價 本周創下歷史新高，但瑞銀認為，黃金的估值可能會更高。

瑞銀在最新報告中將未來12個月的金價預測調高至每盎司3000元。現貨黃金最新交易價為每盎司2849.89元，5日曾創下2882.16元的歷史高點。

瑞銀寫道：「我們的基本預測仍然是，對加拿大和墨西哥徵收高額關稅不太可能長期持續，美國對中國徵收的實際關稅稅率將逐步提高至30%。」「但我們也認為，黃金價格將在全年繼續受到不確定性加劇、全球降息周期延長以及投資人和央行強勁需求的支撐。」

該行補充指出：「直接投資黃金可能會降低投資組合的風險。」「但與黃金掛鉤的股票如金礦商可能提供更大的資本收益潛力，但可能會更加不穩定，並且在避險時期表現得像股票一樣。我們建議黃金及其投資手段、無論直接或間接，都應該成為多元化投資組合的一部分。」

過去幾天，關稅威脅震驚了市場，但富國銀行投資研究所認為，美國經濟足夠強大，可以抵禦任何潛在的稅收。

該行資深全球市場策略師雷恩寫道：「讓我們在這裡做出一個基本聲明：雖然實施關稅可能會給國內帶來成本，但政府幾乎肯定會保持這個進程的漸進性，並以達成協議為主，盡量避免擾亂美國經濟。」「我們也繼續相信，預期從合理的放鬆管制和減稅以及美國經濟的持續強勁中產生的經濟利益，應該會超過關稅和持續驅逐出境帶來的負面影響。」

不過，該策略師也承認，任何關稅都將推高通膨率，同時推高債券殖利率。雷恩在報告中也重申對美國大型股的偏好，「就股票而言，預計穩健的經濟將推動史指今年的獲利創下歷史新高，並繼續看好工業、金融、能源和通訊服務等類股。」

在公布第4季業績後，禮來公司上漲3.35%。在第3季業績不如預期、第4季發布獲利預警後，分析師表示，該公司需要向投資人保證其能夠實現目標，而且對減肥藥的需求也如許多人希望的那樣強勁。

執行長里克斯(Dave Ricks)重申，禮來公司仍然相信其Zepbound肥胖治療藥物的市場「涵蓋全球數億人」。

至於預測，摩根大通表示，2025財年580至610億美元的營收前景「非常有可能實現」。美國銀行分析師安德森表示同意，並指出這不必然要依賴「較讓人放心」的Mounjaro和Zepbound的新處方籤增加。

下一個重大發展將是減肥藥物orforglipron臨床試驗結果的重大進展。安德森說，「持有禮來仍令人興奮，但投資人要容易一段時間的波動性。」