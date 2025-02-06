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上季財報本季展望均優於預期 Under Armour整頓策略奏效

編譯魏紹揆／綜合外電
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Under Armour上季表現優於預期。 路透
Under Armour上季表現優於預期。 路透

運動服飾品牌Under Armour（UA）上修全年獲利展望，上一季的營運表現也優於市場預期，顯示其整頓策略見效。

UA 6日公布，截至今年3月31日的本會計年度，由於成本下降、減少特價優惠及北美、亞洲需求成長，營收雖然仍將減少，但減幅預估為10%，低於先前預測的低兩位數減幅。該公司還預期，全年每股虧損將是48至50美分，而非先前預測的48至51美分；調整後每股盈餘從每股24至27美分，上修到28至30美分，也高於分析師預期的28美分。

因為間接成本大漲，加上近1,400萬美元的整頓支出，使得上季淨利僅100萬美元，遠低於前年同期的1.108億美元；調整後的每股盈餘為8美分，高於市場預期的4美分；營收下降5.7％至14億美元，但也高於FacSet預估的13.4億美元。

該公司上季在北美的銷售額下降8％至8.44億美元，低於先前預期，但優於前年同期的下降12％。海外銷售額下滑1％至5.58億美元，其中亞太地區減少5％，但也比一年前的7%跌幅改善。

Under Armour營運經歷多年低谷，去年4月迎回創辦人普朗克（Kevin Plank），挑起重振公司的大任。普朗克回鍋後減少優惠活動，並降低庫存，希望讓公司恢復昔日成長快速的榮光。該公司預估，整頓成本總計最多達1.6億美元。

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