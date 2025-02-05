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英科技副大臣：DeepSeek顯示AI不會是寡占市場

中央社倫敦5日專電
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中國人工智慧（AI）新創公司「深度求索」（DeepSeek）近期發布低成本的高效益AI模型，引發國際市場震盪。英國科技副大臣瓦朗斯（Patrick Vallance）男爵認為，DeepSeek凸顯AI不會被兩、三家企業主宰，英國或許可從中獲益。

英國「泰晤士報」（The Times）今天報導，瓦朗斯4日晚間在倫敦出席「伊麗莎白女王工程成就獎」（Queen Elizabeth Prize for Engineering, QEPrize）頒獎典禮期間提到，「我們正處於真正的競爭時代」。

他說，DeepSeek的經驗顯示，小型新創公司也能造成改變。他預期未來市場上將出現更多企業、提供更多創新。

QEPrize於2013年首度頒發，2021年起由兩年一度改為一年一度，年度總獎金為50萬英鎊（約62.5萬美元）。

QEPrize每屆定一個授獎主題，今年為「機器學習」，總計7人獲獎，包括AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（未出席）、以及輝達首席科學家達里（Bill Dally）。他們兩人因為引領現代機器學習所需硬體平台的發展，而受表揚。DeepSeek也使用輝達晶片。

在美國持續收緊科技產品出口管制的情況下，DeepSeek如何達成其AI模型的高效益，引發熱議。

有意見質疑，DeepSeek的成果被誇大，它實際上主要是盜用模仿較先進模型、對他國領先技術進行「逆向工程」，甚至可能使用透過第三地轉運的受管制晶片。此外，DeepSeek的模型被發現會自主言論審查，也引發疑慮。

不過，針對DeepSeek的「異軍突起」，瓦朗斯說，他認為這可能對英國有利。他說，相關現象顯示採用不同方法做事是可行的，而這意味擁有豐富多樣新創公司的英國可把握契機、有更多發揮。

瓦朗斯提到，即便他過往未對AI資源大量集中在美國少數幾家企業感到擔憂，如今市場面貌確實已出現變化。

他說，英國有很好的AI生態，特別是在所謂的狹義AI（narrow AI）領域。與通用型AI不同，狹義AI專注於特定應用目的、處理特定問題。

至於中國恐利用AI推進威權統治目標，瓦朗斯說，一如許多其他科技，AI被用在「錯誤的事物」上，這個可能性和風險顯然一向存在。

瓦朗斯指出，這就是為何發展AI時，安全議題很重要。他說：「你永遠無法阻止個別國家做不該做的事情，所有科技都是如此。」

英國政府目前未表態有意對DeepSeek實施禁令，但提醒各界留意潛在風險，包括資料可能如何被運用。

中國網路科技產品的資安風險、以及北京當局的網路監控活動，持續引發關注。

AI DeepSeek 輝達

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