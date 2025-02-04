擺脫川普關稅陰影 Palantir帶動史指那指走高

Palantir第4季業績超出分析師預期，創下新高，股價上漲23.99%。路透

由於Palantir的強勁上漲，那斯達克綜合指數和史坦普500指數走高，華爾街在全球貿易的最新進展後尋求穩定的基礎。

那指上漲262.06點或1.35%至1萬9654.02點，史指43.31點或0.72%至6037.88點。道瓊工業指數上漲134.13點或0.3%至4萬4556.04點。

Palantir第4季業績超出分析師預期，創下新高，股價上漲23.99%。其他大型科技股如輝達(Nvidia)也紛紛跟進Palantir的漲勢；這家晶片巨頭的股價上漲1.71%。

自2月10日起，中國政府對美國進口的煤炭和液化天然氣徵收最高15%的關稅 ，並對原油、農業設備和特定汽車徵收10%的關稅。

美國之前同意暫停對加拿大 和墨西哥 徵收更嚴厲的關稅。加拿大總理杜魯多3日晚間在社交媒體網站X貼文宣布，川普總統同意暫停對加拿大實施關稅至少30天。當天稍早時，墨西哥總統辛鮑姆宣布，對墨西哥進口到美國的商品的關稅也將暫停一個月。

股市剛結束一個動盪的交易日，在盤初的全球拋售之後，主要股指出現驚人的逆轉。最終主要平均指數3日收盤遠低於當日低點，但仍出現下跌。道指下跌0.3%，史指下跌0.8%，那指下跌1.2%。

基礎設施資本顧問公司執行長哈特菲爾德認為，投資人對關稅的看法「過於消極」，並指出過去幾個月美元走強可能會抵消部分影響。他預計史指年底將達到7000點，相當於較3日收盤價上漲近17%。

他表示：「這些是政治關稅，而不是經濟關稅，因此它們不會持續。」「我們的確認為，即使存在共識，但最終仍將對大多數進口商品徵收5%至10%的關稅，這是可以容忍的。」

他說，其中包括歐洲。川普2日警告，將對歐盟和英國徵收關稅。

哈特菲爾德表示，「人們會感到震驚，然後會意識到：『好吧，其實我們還是從中獲得了收入。」「因此，我們應該是過度反應了。」

美國商銀表示，川普總統實施關稅措施後市場的一些回檔可能會為投資人帶來機會。

策略師卡巴納(Mark Cabana)在給客戶的最新報告中寫道：「關稅是支持我們觀點的另一個因素，即2025年是買股的一年，但不是購買史指，因為史指擁擠、昂貴且集中風險較高。」

至於關稅對史指的影響，卡巴納估計，對加拿大和墨西哥徵收25%的關稅以及對中國徵收10%的額外關稅，將導致史指收益下降2%，而雙邊關稅將導致收益下降8%。

Verdence Capital Advisors投資長霍恩曼(Megan Horneman)表示，未來市場波動可能會加劇，「我認為波動性尚未過去。」「即將進入新的這一年正處於牛市的第三年，估值過高。過去甚至可以說估值十分完美，而現在開始要面對現實。」

具體來說，霍恩曼預計波動性將持續到2025年上半年，「我們仍在努力了解通膨狀況、聯準會能做什麼以及消費者信心有多強。」

總統欽點的美國衛生部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)順利通過一個關鍵障礙，參議院小組投票決定將其提名提交全體會議表決，他很可能獲得確認。

小甘迺迪以疫苗懷疑論者和超加工食品的批評者而聞名。受此消息影響，疫苗製造商的股價下跌。Moderna下跌6.51%，BioNTech和輝瑞分別下跌2.24%和1.26%；Novavax盤中下跌1%後收盤持平。同時，其他生技和製藥股上漲，SPDR S&P Biotech ETF(XBI)上漲1.26%。

包裝食品公司股價也出現下跌，卡夫亨氏、億滋和好時股價均下跌超過2%。General Mills和J.M. Smucker下跌約2%。

Evercore分析師比安奇(Sarah Bianchi)表示，食品和疫苗是小甘迺迪最有可能發揮影響力的領域，也是她將重點關注的領域，「在食品方面，小甘迺迪最直接的影響機會將來自2025年更新的《美國人膳食指南》，該指南用於指導從SNAP到婦女、嬰兒和兒童等一系列聯邦食品計劃的支出到WIC(女性、嬰兒、兒童補助金計畫)到學校午餐。」