桑默斯解析川普2.0貿易戰有多蠢 克魯曼疑關稅「重加輕中」有內情

美國前財長桑默斯（左）和諾貝爾經濟學獎得主克魯曼都認為，美國總統川普發動的新一輪貿易戰愚蠢至極。路透

美國總統川普 打算對鄰國加拿大 和墨西哥重課25%關稅 ，另對中國加徵10%關稅，遭華爾街日報（WSJ）社論譏為「史上最蠢貿易戰」，儘管對加、墨關稅在最後關頭決定暫緩一個月，但長期傷害恐怕已造成。兩大重量級經濟學家認為，川普2.0首輪關稅戰蠢得不可思議。

桑默斯觀點

前美國財長暨哈佛經濟學教授桑默斯(Larry Summers)日前接受CNN訪問時形容，川普對加、墨課25%關稅，這種策略有如威脅說「站住!否則我就開槍射自己的腳」，愚蠢至極。

他說：「毫無經濟邏輯可言。那意味消費者承受更高的物價。也意味製造美國產品的材料成本更昂貴。」

桑默斯舉汽車製造業為例說，汽車生產過程通常涉及載運零件來回穿梭邊境五到十次之多，一旦對加、墨祭出25%的高關稅，「那將使北美公司和北美工作更難與歐洲、中國或日本競爭。這實在毫無經濟邏輯」。

他承認的確有些顧慮，特別是墨西哥的毒品走私問題，但美國與加拿大的問題微乎其微。

桑默斯說：「世界國家這麼多，為何此刻決定對加拿大發動經濟戰？加拿大的最低工資、基本工資比較高，工會對勞工的保護又比本地強。我真的看不出這些政策有何邏輯。何況，別搞錯了，這是對美國消費者加徵的一種累退稅（regressive tax）。」

美國關稅大刀一旦出鞘，桑默斯預料，其他國家的反應勢必傾向捨棄美國貨，寧可選擇歐洲和亞洲的產品。他說：「那也不會對我們有利。他們將歡迎其他國家而非美國的投資，經濟將隨之擴張。」

克魯曼觀點

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼也認為，川普決定發動一場全面貿易戰，對象竟是美國的鄰國和盟邦，對加、墨重課25%關稅，對主要貿易敵手中國卻只象徵性加徵10%，確實如WSJ社論所言十分愚蠢。

儘管美國原先已對中國祭出大約19%的關稅，但克魯曼認為，這還是凸顯加拿大今後面臨的美國關稅高得與中國相提並論。再考量加拿大遠比中國依賴美國這個出口市場，川普的決定可謂對危險的極權統治對手國、甚至潛在的軍事敵國「輕輕拍一下」，卻對同為民主國家的盟國給予「迎頭重擊」。

加拿大確實對美國享有雙邊貿易順差，對美國出口大於從美國進口（但川普一再誇大加國對美順差程度，還稱之為「補貼」，毫無道理）。但克魯曼指出，加國貿易順差全是來自於對美國能源出口，主要是銷往美國上中西部的石油，這難道不是好事？

克魯曼說，他實在想不出有任何理由以關稅懲罰加拿大，更別提對待鄰國比對中國嚴厲是基於國家利益考量。川普發言人宣稱，那是因為芬太尼從北方大量運往美國，這毫無實據，就算真有此事，也不足以構成重課關稅的理由。

總之，川普對沒做錯事的盟國加徵傷人且自傷的關稅，同時卻溫柔對待一個對手國甚至敵國，克魯曼批評「那愚蠢得令人難以置信」。

但許多啟人疑竇的蛛絲馬跡或可解釋。也許川普競選金主暨政治盟友馬斯克有強烈的商業動機，要求輕輕放過北京？也許這涉及川普私人利益，尤其是透過他與第一夫人梅蘭妮發行的迷因幣（$Trump和$Melania）--據Chainalysis分析94%被大約40頭「巨鯨」（whale）買去，或許這些大戶不是為了投資，而是想買影響力？可不可能其中有些是代北京政府購買，藉圖利川普換取較低的關稅？這些全是臆測，並無實據，但給極權國家開這種後門，確實比較可能；對加拿大這種民主國家就行不通了，這種政治醜聞必定惹來國會調查。

無論如何，克魯曼認為，即使川普2.0新關稅只是暫時實施，也已踏上不歸路。今後還有人會把與美國簽署的貿易或其他協議當一回事嗎？美國總統隨時都可能隨心所欲予以漠視甚至毀約。世界其他國家一旦領悟這點，將對美國的國際信譽造成巨大的長期傷害。