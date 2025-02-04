美對中開徵關稅首日美股回穩 台積電ADR反彈 英特爾挫

美國股市4日早盤狹幅震盪，未延續前市劇烈波動走勢。路透

美國股市4日早盤狹幅震盪，華爾街試圖在歷經劇烈波動後站穩腳跟，史坦普500指數微漲0.1%左右，那斯達克約漲0.4%，台積電ADR明顯反彈。

史坦普500指數4日早盤小漲0.12%至6,001.48點，道瓊工業指數跌58點或0.13%，那斯達克指數漲0.44%。台積電ADR 4日早盤最高漲至204.17美元，漲幅達到2.2%。

美國對中國商品祭出的10%關稅 4日生效，中國政府也預告本月10日起對從美國進口的煤礦和液化天然氣開徵最高15%關稅，原油、農業設備及特定車輛關稅也會增加10%。蘋果股價3日收跌逾3%，4日早盤則在平盤附近遊走。摩根士丹利表示，如果美中貿易戰拖延下去，蘋果可能被迫調漲iPhone價格。

中國國家市場監督管理總局已對Google 展開反托辣斯調查，此舉被視為北京當局尋找與美國總統川普談判的籌碼。Google母公司字母（Alphabet）A股股價4日早盤最多漲近1.6%，報204.36美元，無視中國展開調查的利空；Alphabet訂美股4日盤後公布上季財報。

除了Google，中國據傳也盯上美國晶片製造商英特爾 （Intel），正評估正式對英特爾展開調查；英特爾股價4日早盤一度跌近1.9%。