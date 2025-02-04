六年前拉三星救援躲關稅 庫克這次怎說服川普？

蘋果執行長庫克（左）曾以與三星的競爭關係，說服美國總統川普（右）讓蘋果產品豁免關稅，外界正關注庫克這次能否提出充分的新理由。美聯社

在美國總統川普 宣布對中國大陸祭出10%關稅 後，蘋果股價3日下跌逾3%，跌幅在所有大型科技股僅次於特斯拉（Tesla）。分析師認為，儘管蘋果執行長庫克 （Tim Cook）六年前成功說服川普讓蘋果豁免關稅，這不保證他能再次保護iPhone等產品不受關稅影響。

川普對中國大陸商品祭出的10%新關稅4日生效，蘋果股價3日重挫3.39%，報228.01美元。富比世（Forbes）曾報導，蘋果在中國大陸生產旗下約95%熱門產品。分析師表示，川普對從中國大陸進口至美國的商品加徵10%關稅，意味成本如果不是轉嫁給消費者，就是蘋果自行吸收。

川普上次對中國大陸祭出關稅是在2019年，當時蘋果驚險逃過一劫。庫克據傳當時與川普討論時提到和南韓三星的競爭，外界正關注庫克能否向川普提出充分的新理由。

關稅最終對蘋果獲利影響多大，可能取決於蘋果能以中國大陸以外地區生產據點滿足多少美國需求。美銀證券分析師莫罕（Wamsi Mohan）表示，如果蘋果能從中國大陸以外地區進口八成輸入美國的裝置，而且未調升價格，全年每股盈餘（EPS）可能下滑5美分，減幅不到1%。如果美國半數蘋果裝置來自中國大陸，蘋果全年EPS預估將減少12美分。

蘋果過去五年大多未調漲iPhone美國價格，除了2023年曾調高Pro Max機型價格100美元以外。庫克上周四在蘋果2025年度第1季財報電話會議上向分析師表示，蘋果正「關注情勢發展」。