墨西哥關稅停徵一個月 道指收復早盤大部分跌幅

川普表示將暫停對墨西哥徵收關稅一個月，隨後道瓊工業指數大幅回升。歐新社

美國總統川普 表示，將暫停對墨西哥 徵收關稅 一個月，隨後道瓊工業指數大幅回升，收復了早盤的大幅跌幅。

道指收盤下跌122.75點或0.28%至4萬4421.91點；盤中最低一度下跌665.6點或1.5%。史坦普500指數下跌45.96點或0.76%至5994.57點；那斯達克指數下跌235.49點或1.2%至1萬9391.96點。

追蹤墨西哥股票的iShares MSCI墨西哥ETF(EWW)由低點反彈，收盤上漲2.49%。

川普上周末對加拿大和墨西哥進口商品徵收25%的關稅後，股市開盤大跌。美國也對中國商品徵收10%的關稅。消息引發全球大規模拋售，美國和海外股市暴跌。

但墨西哥總統希因鮑姆在與川普通話後發表的一篇貼文似乎讓投資人平靜了下來，「我們與川普總統進行了良好的交談，非常尊重我們的關係和主權；我們達成了一系列協議。」

川普隨後在社交平台《真相社交》上證實這項臨時協議。他寫道：「這是一次非常友好的談話，她同意立即向美墨邊境派遣1萬名墨西哥士兵。」並補充說，有關更永久性協議的談判將在本月繼續進行。

暫停對墨西哥徵收關稅強化了一些投資人的樂觀觀點，即對所有國家徵收關稅可能是川普的談判工具，投資人最初不應反應過度。

麥格理全球外匯和利率策略師威茲曼(Thierry Wizman)表示：「你可以說我們自欺欺人，但我們仍然認為，對美國盟友加拿大和墨西哥徵收永久性關稅是不會實現的。」「這是因為從成本效益和博弈論的角度來看，讓步是解決川普『問題』的一種『更簡單』的方式，而川普喜歡『交易』。政治和市場壓力也將迫使各方讓步，就像2018年那樣。」

史指的11個類股中有5個呈上漲趨勢。

消費必需品和公用事業類股領漲，分別上漲0.57%和0.47%。能源和醫療保健類股分別上漲0.37%和0.29%。

另一方面，資訊科技和非必需消費品領跌，分別下跌1.54%和1.33%。

華爾街經濟學家警告，川普的關稅計畫可能會影響經濟成長並導致通膨上升。

摩根史坦利策略師澤扎斯(Michael Zezas)在給客戶的報告中表示，如果關稅全面實施，而不是暫時的，「未來3-4個月美國通膨率可能比目前高出0.3至0.6個百分點，使總體PCE通膨率達到2.9%至3.2%，而美國經濟成長率可能比基準低0.7至1.1個百分點，實質GDP成長率將降到1.2%至1.6%。」

波士頓Fed行長柯林斯表示，由於不確定性高且經濟表現強勁，現在該是政策制訂者冷靜思考的時候了，「我們看到經濟成長繼續接近趨勢，經濟更加趨於平衡，勞動市場各項指標都顯示接近充分就業，這是一個好狀態。」「在我看來，這意味著政策需要保持耐心和謹慎，沒有必要急於做出額外的調整，尤其是考慮到所有的不確定性。」

柯林斯發表這番演講前不到一周，聯邦公開市場委員會決定維持利率不變。金融市場正在評估川普總統計劃對加拿大和中國徵收關稅的影響，他稍早延後對墨西哥徵收關稅。

柯林斯說，「今天早上的情況確實凸顯出，政策如何實施存在很大的不確定性，如果不知道實際上將實施什麼政策，就不可能太準確地判斷可能產生的影響。」

高盛首席美國股票策略師柯斯汀(David Kostin)認為，關稅最終可能會對史指本季財報季造成打擊。

他表示，如果關稅確定實施，這將「對獲利和估值產生影響」。他最近的分析顯示，獲利影響可能會使企業獲利財測相對於預期下降2%至3%，考量到更高的股權風險溢價不確定性的影響，美股的估值也會下降。

他表示：「因此，獲利和估值之間的總體影響約為5%。」「顯然這是一個不穩定的情況。」