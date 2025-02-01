英特爾：不放棄晶圓代工業務

英特爾上季營收優於預期，虧損也小於前季，但財測不如預期，並取消發布下一代人工智慧（AI）晶片，高層同時示意不放棄晶圓代工業務。（路透）

英特爾 上季營收優於預期，虧損也小於前季，但財測不如預期，並取消發布下一代人工智慧（AI ）晶片 ，高層同時示意不放棄晶圓代工業務。

英特爾在1月30日美股盤後公布，2024年第4季營收年減7.4%至142.6億美元，優於市場預期；若扣除某些一次性項目，每股虧損0.03美元，季度虧損1.26億美元，遠小於去年第3季的虧損166億美元，部分原因是亞洲客戶憂慮關稅，提前拉貨，以及取得晶片法案補助。

英特爾第4季虧損縮小，點燃轉虧為盈的希望，盤後股價一度大漲4％。

上季晶圓代工部門的虧損縮小至23億美元。臨時共同執行長兼財務長辛斯納說，打造具有競爭力的晶圓代工事業，仍是英特爾的目標，打算在2027年讓晶圓代工業務轉為損益兩平。今年新廠和設備的整體費用約為200億美元，低於先前估計的最高230億美元。

展望本季，英特爾預估，營收在117億~127億美元，不及分析師估計的128.5億美元，每股盈餘估計為損益兩平，遜於市場預期的每股盈餘0.08美元，原因是需求轉疲、市占下滑。

另一位臨時共同執行長霍特豪斯表示，將擱置代號為Falcon Shores的新繪圖處理器（GPU），代表不會有新款AI主力晶片。該公司擬將Falcon Shores當作內部測試晶片，專心發展未來的資料中心AI產品。英特爾AI處理器Gaudi，去年銷售未達該公司目標的5億美元，顯示產品難與輝達（Nvidia）競爭。

另外，英特爾採用極紫外光（EUV）設備生產的18A製程晶片，將在明年下半放量生產，外界估計應該是Panther Lake晶片。而接替Panther Lake的新一代晶片Nova Lake，或許部分由自家生產、部分外包。

英特爾未公布尋找新執行長人選的進展，新任掌門須評估分拆公司等選項。專家指出，要面對充滿競爭的環境、執行改造計畫。領導層穩定是關鍵，該公司未宣布新執行長，也許會帶來不確定性。

英特爾去年底公布的營收寫十多年來最低，前執行長基辛格在2024年12月去職。投資人擔心該公司砸錢發展製造實力，會重創財務。而AI熱潮之際，英特爾沒有能與輝達抗衡的產品。

同時，超微蠶食該公司在個人電腦與伺服器處理器的市占，其他業者也發布ARM架構處理器，試圖打入英特爾的主要市場，導致該公司股價一年來暴跌逾50%。